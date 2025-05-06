高鐵延伸宜蘭 賀陳旦轟「斬斷台鐵生命線」

高鐵延伸宜蘭環評初審會議開議前，正反兩方在環境部前、後門隔空交火。民進黨宜蘭縣黨部帶著鄉親高喊「建設要公平，宜蘭要高鐵」，民團及專家學者則直指北宜高鐵案可行性研究僅十七頁等七大缺失，要求重做可行性研究。

民團列北宜高鐵七缺失

七大缺失包括可行性研究缺乏完整評估；四個月研究，十年直鐵方案卻變高鐵；缺乏客觀系統技術評估；高鐵僅比台鐵快五分鐘，經費卻暴增二千三百億元；整體效益近八成來自私人利益；程序粗糙，忽視在地民意；沿線區域聚落經濟發展效益，未納入評估方案。

交通部前部長賀陳旦指出，高鐵延伸宜蘭案最大問題是沒按照政府當初規畫及審議程序，因此環評內容粗糙，省略很多細節，這個不完全、不正當且沒有討論基礎的程序及環評案，應即刻停止並加強溝通。

賀陳旦批評，交通部三月間雖在宜蘭大學召開公聽會，「但我不客氣的講，就是玩弄人民的手段」，高鐵延伸宜蘭路線對宜蘭影響人數及範圍遠大於雙北，交通部僅辦一場公聽會根本只是想趕快走完程序，北宜直鐵換高鐵「根本就是斬斷台鐵生命線及發展」，直鐵可實務性解決宜蘭交通問題，高鐵變動情形遠大於直鐵對於環境的衝擊。

公民幫推理事長黃建興則代表公民團體於現場宣讀監察院陳情書，請求監察院啟動調查，要求交通部依前瞻條例，完成可行性研究與成本效益評估。

另外，長期參與北宜直線鐵路研究規畫的宜蘭縣工務處前處長呂學麟受訪說，高鐵要通到花東且環島，宜蘭延伸段才會發生效益，否則只是耗盡國庫、貽害子孫；東部地震頻繁、地質脆弱，想將蘇花改、台鐵路線移入山裡避災都找不到適當路廊，高鐵有可能延伸到花東、高雄嗎？若高鐵只行駛到宜蘭，可預期旅客不多、班次不會密集，高鐵還營運得下去嗎？當年因環評委員對北宜直鐵路線有質疑而否決，如今高鐵採用路廊是當年直鐵「次要考量」，如果高鐵環評能通過，不如將此路線做直鐵。

綠營：宜蘭人苦盼高鐵

民進黨宜蘭縣黨部昨在環境部後棟召開「宜蘭人為高鐵延伸東部讚聲記者會」，表達地方民眾對高鐵延伸東部、實現交通建設公平的強烈期盼。

立委陳俊宇受訪說，過去北宜直鐵因涉及翡翠水庫集水區而被認定不應開發，高鐵延伸案，因具備高運量、高頻率與高準點率的優勢，能為通勤族、學生與全台旅客帶來交通韌性與效率。