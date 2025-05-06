北宜高鐵環評初審未過 補正再審

環境部昨天召開高鐵延伸宜蘭案環評專案小組初審會議，歷經近七小時審查，環評委員要求北宜高鐵與北宜直鐵在經濟效應、財務評估上要有更多比較，且該案開闢十個隧道，應提出對生態、水脈等衝擊的減輕措施，決議「補正再審」。

高鐵延伸宜蘭計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長六○點六公里，計畫核定後十一年通車，其中施工期約八年兩個月。

多位登記發言民眾指出，宜蘭聯外交通都得來不易，但西部交通發展卻是突飛猛進，高鐵能從台北直達高雄甚至是屏東，這樣的差距是東部長年被忽略的結果，北宜高鐵讓民眾有新的生活選項，也是回家更安全的路。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，每逢周末假日連假國五塞車嚴重，剝奪宜蘭人行的權利，北宜高鐵是宜蘭人的盼望，重大建設需地方和中央共同努力，盼通過環評。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰則表示，本開發案經過九個鄉鎮市區，但交通部代表沒有好好回答公聽會現場針對土地徵收、農業影響等問題，交通部應該重新辦理公聽會，而非刻意隱瞞訊息。

鐵道局表示，在與北宜直鐵的經濟效益、財務評估比較與營運收支衝擊分析下，無論在路線、技術、開發方式、環保措施等均無其他替代方案，有北宜高鐵後，高鐵每年票收增加逾廿五億元。

有環評委員在閉門會議表示，本案與北宜直鐵比較過於著重在經濟效益分析，環評更應該談到的是對環境的影響，在本次報告中付之闕如，如果高鐵只是比直鐵通行時間少廿分鐘，代表還有其他方案可討論，而非沒有替代方案，對開發單位的說法並不認同，也直言對政府的決策感到遺憾。

有環評委員表示，自己參與過宜蘭公聽會，開發單位在現場的態度相當高傲，針對絕大多數民眾想要知道的細部規畫都沒說清楚，要求加開說明會。

鐵道局長楊正君指出，北宜直鐵沒辦法推動的主因在於列車仍須由樹林發車，會受限於樹林到南港間的班次，近期會再次拜訪宜蘭縣議會，報告關於高鐵開發下的農業衝擊與禁限建等議題。

經討論，環委決議補正再審，要求開發單位，應就本案與北宜直鐵在經濟效應、財務評估等方面進行比較，並補充說明隧道施工對保育類物種熱區及地質敏感區、地下水脈的衝擊，提出環境監測計畫及完工復原計畫。