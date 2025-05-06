駕駛未停讓致行人重傷 罰3.6萬 最快6月上路

為洗刷「行人地獄」惡名，交通部2023年起加重不停讓行人罰則，但仍有部分汽車駕駛人未依規定停讓，交通部昨再預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，未停讓行人致輕傷及重傷，分別調高罰鍰為1.8萬元及3.6萬元，最快6月底上路。

交通部說明，2023年6月30日加重未停讓行人罰則上路後，2024年行人死傷人數較2023年減少498人，其中死亡人數由380人減少至366人，顯示有改善道安成效，但行人死亡案件中，有83人因「車輛未依規定停讓行人先行」，約占2成。

交通部指出，考量加重罰則後，仍有部分駕駛人未依規定停讓，此次修正細則，調高致人輕傷起罰金額，輕傷罰金從7200元修正為1.8萬元，重傷則從1.8萬元調高為3.6萬元，與死亡裁罰金額相同。

交通部強調，本案是為提升行人交通安全，具維護公共利益必要性、急迫性，屬交通部重大政策，縮短草案預告期為14天，最快今年6月底上路。