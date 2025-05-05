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台南警匪追逐撞爛警車？真相是員警出勤與計程車車禍釀6傷

花蓮外海晚間1小時連8震 消防署統計災情：僅1起電梯受困

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
今天晚上6時9分東部海域發生5.5地震，深度只有6.1公里，鹽寮震度有4級、花蓮市3級。圖／翻攝中央氣象署網站
今天晚上6時9分東部海域發生5.5地震，深度只有6.1公里，鹽寮震度有4級、花蓮市3級。圖／翻攝中央氣象署網站

花蓮縣政府東南東方34.9公里及33.7公里處台灣東部海域，今天晚間6時9分及6時53分發生芮氏規模5.5及5.9地震，花蓮市及鹽寮震度均達4級。消防署統計全台僅花蓮縣發生1起電梯受困，並無人員傷亡，全台水、電、通信、交通均無災情。

消防署指出，地震發生後經各直轄市、縣市政府統計，晚間6時56分花蓮縣花蓮市中正路542號發生電錶冒煙，消防人員到達現場後並未發現明顯火光或冒煙，為誤報案件。另外晚間7時花蓮縣花蓮市國盛五街2-2號1民眾受困電梯2樓，經消防人員搶救後已於7時17分脫困，人員平安拒絕送醫。

消防署統計，全台高鐵台鐵列車、北捷、桃捷、中捷、高捷均正常運行，高速公路及省道均無災情正常通車。公用氣體、油料管線、輸電線路、自來水、電信等均未接獲災情。

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