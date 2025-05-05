花蓮外海晚間1小時連8震 消防署統計災情：僅1起電梯受困
花蓮縣政府東南東方34.9公里及33.7公里處台灣東部海域，今天晚間6時9分及6時53分發生芮氏規模5.5及5.9地震，花蓮市及鹽寮震度均達4級。消防署統計全台僅花蓮縣發生1起電梯受困，並無人員傷亡，全台水、電、通信、交通均無災情。
消防署指出，地震發生後經各直轄市、縣市政府統計，晚間6時56分花蓮縣花蓮市中正路542號發生電錶冒煙，消防人員到達現場後並未發現明顯火光或冒煙，為誤報案件。另外晚間7時花蓮縣花蓮市國盛五街2-2號1民眾受困電梯2樓，經消防人員搶救後已於7時17分脫困，人員平安拒絕送醫。
消防署統計，全台高鐵、台鐵列車、北捷、桃捷、中捷、高捷均正常運行，高速公路及省道均無災情正常通車。公用氣體、油料管線、輸電線路、自來水、電信等均未接獲災情。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言