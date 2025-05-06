國衛院研究：高齡當爸 孩子精神病風險增

國人晚婚成趨勢，生育年齡延後，第一次當爸媽比卅年前大約晚五歲，國衛院研究發現，男性生育年齡每延後一歲，子代平均多帶有一點五個新生突變；每多帶有一個新生突變，若患有思覺失調症，發病年齡平均提早零點一六年。

國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員王世亨表示，高齡產婦風險受關注，但影響孩子罹患先天性疾病的風險也可能與父親年齡有關。

王世亨與國衛院副院長陳為堅、台大健康數據拓析統計研究所助理教授馮嬿臻等人合作，利用全基因體定序探討父親生育年齡與子代精神健康相關性，研究結果登上國際期刊「分子精神醫學」。

研究團隊針對五個多發性思覺失調症的家庭進行全基因體定序，發現父親生育年齡每延後一歲，子代平均多帶有一點五個新生突變；每多帶有一個新生突變，思覺失調症發病年齡平均提早零點一六年。

這五個家庭中，其中一名父親五十三歲生下第一胎，孩子十五歲發病；五十五歲生下第二胎，孩子於十二歲發病；五十八歲生下第三胎，孩子也於十二歲發病。這名父親的新生突變數高達一百多個，代表隨著年齡增加，累積新生突變數目也愈多，增加子代精神疾病提早發病風險。

王世亨指出，精子一生中不斷進行分裂。他提出「新生突變假說」，年紀愈大的父親，精子累積新生突變數較多，孩子思覺失調症提早發生風險增加三成，其他七成則是子宮感染、營養供給等其他因素。

國衛院副院長陳為堅表示，國衛院研究也發現，若男性在廿歲前生育，子代有其他毛病的風險也增加，因生殖系統未發育完全，顯示國家以政策支持適齡生育的重要性。