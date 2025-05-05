高鐵延伸宜蘭環評 賀陳旦：可行性評估有瑕疵

高鐵延伸宜蘭今天環評初審，前交通部長賀陳旦批評，從鐵路變成高鐵，可行性評估程序有瑕疵，交通部鐵道局強調，本案除了環評審查，仍待行政院核定才能確認可行性與必要性。

高鐵延伸宜蘭的開發單位為交通部鐵道局，計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長60.6公里，既有高鐵南港站已預留尾軌路段約1公里，並於大坑溪以西已出土，新建工程則約59.6公里；並設置1處維修基地。

前交通部長賀陳旦出席環評表示，本案在程序上是「大超車」的戲碼，高鐵是在北宜直線鐵路規劃10年後才加入，從替代方案從變成最佳方案，但技術、經費差太多了，不應該是替代方案，必須是新方案。

賀陳旦指出，重大建設在國發會、工程會都會要求可行性評估，本案送環評之前，沒有可行性審議的結論，是重大瑕疵。

賀陳旦說，本案環評的公聽程序，宜蘭只有1場，諸如有些農地是否沒辦法蓋農舍，最後也沒有說清楚；民意調查沒有真正了解地方需求。

宜蘭在地青農表示，行經農地旁的高鐵高架橋，可能會造成日照、風力改變，影響農作物成長；目前預定路線也看得出來會行經許多聚落，並不是報告中所稱「影響輕微」；宜蘭想要一條安全回家的路，但不應該是要當地住戶「割肉換來的」。

不過，宜蘭代理縣長林茂盛表示，每逢假日國5塞車嚴重，剝奪在地人的交通權利，高鐵延伸宜蘭是宜蘭人的盼望，希望能給宜蘭人順暢回家的路。

林茂盛說，重大建設需要中央地方共同努力，已研議聯外交通等計畫，也正在推動；另外，為兼顧環境永續，縣府對環境、文化、水文都有提供意見，請交通部能加強消除民眾包含噪音、環境影響等疑慮。

交通部鐵道局在晚間說明，自101年起延續台鐵北宜新線相關評估及調查資料，多次就不同直鐵路線方案進行評估，但因涉及翡翠水庫集水區保護、繞行路線時間節省效益有限等因素，均難以繼續推動，後來在108年11月改採高鐵方案續行規劃及環評作業。

高鐵延伸宜蘭涉及機電、橋隧結構安全、災害防救等，鐵道局表示，西部高鐵有成熟經驗，歷時4年多研究規劃及審慎評估，113年9月27日完成階段性報告送行政院審查，行政院今年3月28日核復同意可研修正方向，後續送環評及綜規作業，絕非外界所稱4個月倉促完成。

鐵道局指出，環評審查是確認計畫對環境所生影響及改善對策的重要程序，仍須待行政院核定綜合規劃報告，才能確認可行性與必要性，並強調環評通過與行政院核定是這項計畫推動的兩大先決條件，缺一不可。