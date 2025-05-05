高鐵延伸宜蘭案環評初審退回「補正再審」地方盼加強溝通

環境部今天進行高鐵延伸宜蘭案環評初審，歷經近7小時審查，環評委員要求「補正再審」。對此，宜蘭地方人士認為，重大交通建設攸關後代子孫，應該詳加比較評估，相信真理越辯越明；議長張勝德建請交通部下鄉加開說明會，提供宜蘭人便捷的交通服務是最重要的。

「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」第一次專案小組會議，支持與反對高鐵的兩派人士一早就在場外表達訴求。環評委員最後要求本案與和北宜直鐵在經濟效應、財務評估等評估，以及提出對生態、地下水脈等衝擊的減輕措施下，建議補正再審。

交通部鐵道局3月5日在宜蘭大學開公聽會，但是路線經過的頭城鎮及礁溪鄉居民出席不多，包括鄉鎮長、議員、代表會、農漁會等12大機關團體意見領袖，月前一致連署要求交通部加開公聽會；縣議會33席縣議員日前也連署要求加開公聽會釋疑，至今未見下文。

對於環評初審「補正再審」，頭城鎮農會總幹事吳立民表示，讓大家再充份了解並比較北宜高鐵與北宜直鐵的優缺點，這是好事，相信真理越辯越明。

立委陳俊宇指出，過去北宜直鐵因涉及翡翠水庫集水區而被認定不應開發，高鐵延伸宜蘭成為其可行替代方案，加上七堵到樹林的台鐵路段早已是運能瓶頸，無法再增班，北宜直鐵量能提升有限，高鐵具備高運量、高頻率與高準點率的優勢，能為通勤族、學生與全台旅客帶來交通韌性與效率。

高鐵監督聯盟發言人劉仲書表示，學生是區域運輸、在地化，東部沒見過跨縣在移動的學生，自然不會是高鐵這種城際運輸在運送的，學生不太可能會搭高鐵，頂多吸引到原本雪隧通勤的上班族，但這些上班族在汽車工具有點對點的優勢，也很難去改搭高鐵。

支持高鐵的陳俊宇說，宜蘭是東部門戶，高鐵若能先連接到宜蘭，未來延伸至花蓮台東，才能讓花東回家的路變得更快、更安全；民進黨縣黨部主委邱嘉進也說，高鐵延伸宜蘭更是環島高速鐵路網狀最重要的環節，唯有打通任督二脈，花東鄉親才有機會享受到高鐵帶來的便捷。

宜蘭縣政府工務處長退休的呂學麟早年曾長期參與北宜直線鐵路研究規畫，他表示，高鐵要通到花東且環島，宜蘭延伸段才會發生效益，否則對宜蘭而言只是負擔，耗盡國庫、貽害子孫；但蘇花地震頻繁、地質脆弱，目前連想將蘇花改、台鐵路線移入山裡避災，都還找不到適當路廊，高鐵還有可能延伸到花東、高雄嗎？

他說，若高鐵一直只能行駛到宜蘭，旅客就不多、班次就不會密集，總體旅行時間就有比台鐵或國五客運更久，試想若搭乘客運的人去台北都回來了，想搭高鐵的人還在等車，那高鐵還能營運得下去嗎？