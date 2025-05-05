影／接連地震基隆、新北都有感 土城8樓住戶：燈具搖不停

台灣東部海域今晚接連發生多起地震，住新北市土城區清水路一棟大樓8樓何姓住戶說，第一次感覺沒有那麼大，只有搖一會兒，後來一次就搖很大，感覺大樓在搖晃，燈具搖不停，感覺不只2級。

台灣東部海域今晚間6時9分發生規模5.5地震，隨後12分鐘接連再發生4起地震，晚間6時10分發生規模4.9地震、18分規模4.3地震及規模4.1地震、21分規模4.4地震，震央都位於台灣東部海域。基隆、新北都是2級。

土城區清水路一棟大樓8樓何姓住戶說，第一次感覺沒有那麼大，只有搖一會兒，後來一次就搖很大，感覺大樓在搖晃，有左右也有上下，燈具搖不停，感覺不只2級，魚缸內的水也在晃，「有點擔心重演去年403大地震情況」，餘悸猶存。

住基隆林姓民眾說，第二次搖較久，而且愈來愈搖，在路邊都感受到地震，晃動劇烈。還有汐止民眾也直呼「整棟大樓晃得搖好厲害，很嚇人」。