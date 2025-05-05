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東部海域規模5.9地震 台鐵基隆-南港等4區間列車慢行
台灣東部海域18時53分發生規模5.9地震，最大震度4級，地震深度6.6公里，宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣發布國家級警報，隨後7時15分花蓮秀林鄉發生規模4.3地震，地震深度19.1公里，最大震度4級。各地最大震度為花蓮縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 3級、臺中市地區最大震度 2級、宜蘭縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 1級。
台鐵表示，今（5日）晚6時53分在台灣東部海域發生規模5.9地震，花蓮、光復震度4級，崇德=瑞穗間（含花蓮港線）按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速30公里，第2趟列車起以時速60公里慢行至前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙，恢復原速度。
七堵、宜蘭、蘇澳新、南澳、和平震度各3級，基隆=南港、八堵=瑞芳及礁溪=崇德間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。
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