規模5.9為主震 未來3天恐再發生規模5以上地震

台灣東部海域18時09分發生規模5.5地震後，18分鐘內接連再發生5起地震，但晚間18時53分再發生規模5.9地震，最大震度4級，地震深度6.6公里，宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣發布國家級警報，隨後晚間7時15分再發生規模4.3餘震，地震深度19.1公里，震央位於花蓮秀林鄉。地震測報中心技正邱俊達表示，不排除未來3天有規模5至5.5以上地震。

邱俊達指出，稍早在台灣偵測到2起規模5以上地震。第1起地震發生在晚間18時09分，規模5.5，測報中心針對宜蘭縣、花蓮縣發布國家級警報，地震影響區域為宜蘭及花蓮。

第2起地震發生在晚間18時53分規模5.9地震，針對宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣發布國家級警報，地震影響區域包含花蓮、宜蘭、南投、台中東邊。

邱俊達說，2起地震發生主因為菲律賓海板塊與歐亞板塊相互碰撞所導致。檢視歷史地震，從1991年至2024年，這段期間發生的規模5.5地震約有20個。

邱俊達指出，第1起規模5.5地震發生後，原先預設為主震，隨後發生5個餘震，但規模5.9地震發生後，目前定調今晚間6時53分規模5.9地震為主震，晚間6時9分規模5.5地震及其他5個餘震為前震。

邱俊達提醒，未來將進入梅雨季節，山上土質容易鬆動，民眾上山活動需多留意安全。