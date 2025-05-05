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搖更大！東部海域18:53規模5.9地震 3縣市國家級警報
搖更大！台灣東部海域18時09分發生規模5.5地震後，在18分鐘內接連發生5起地震，隨後在18時53分再發生規模5.9地震，最大震度4級，地震深度6.6公里。宜蘭縣、彰化縣、花蓮縣發布國家級警報。
花蓮縣地區最大震度 4級、宜蘭縣地區最大震度 3級、臺中市地區最大震度 3級、南投縣地區最大震度 3級、雲林縣地區最大震度 3級、彰化縣地區最大震度 3級、臺東縣地區最大震度 2級、苗栗縣地區最大震度 2級、嘉義縣地區最大震度 2級、新竹縣地區最大震度 2級、新北市地區最大震度 2級、嘉義市地區最大震度 2級、臺南市地區最大震度 2級、基隆市地區最大震度 2級、高雄市地區最大震度 2級、桃園市地區最大震度 1級、臺北市地區最大震度 1級、新竹市地區最大震度 1級、屏東縣地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級。
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