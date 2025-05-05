聽新聞
0:00 / 0:00
震不停！東部海域「12分鐘連5震」 氣象署：3至4天不排除有餘震
台灣東部海域今晚間6時9分發生規模5.5地震，隨後12分鐘接連再發生4起地震，晚間6時10分發生規模4.9地震、18分規模4.3地震及規模4.1地震、21分規模4.4地震，震央都位於台灣東部海域。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今晚6時9分發生的規模5.5地震，是因為菲律賓海板塊與歐亞海板塊，在台灣中部擠壓所導致，在台灣東部海域很常發生地震，且從淺層到深層的地震都有。
吳健富指出，第一起規模5.5地震，深度僅6.1公里，非常淺層，後續發生的餘震也都在深度20至30公里的範圍內；規模5.5地震雖屬於中型地震，不算大，但仍有能量，短時間內仍會發生連續地震，「不排除未來3至4天仍有餘震發生」。
吳健富表示，本起地震台北地區雖有感，但主要是因為地震波進入台北盆地，出現共振效應，而台北大樓多，因此感受較強烈。
目前氣象署發布國家級警報有兩點，達到規模5、震度4級就會發布國家級警報；若發生規模6.5地震、震度3級就會發布國家級警報。針對上述2點，因此針對宜蘭縣、花蓮縣發布國家級警報。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言