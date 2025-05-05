震不停！東部海域「12分鐘連5震」 氣象署：3至4天不排除有餘震

台灣東部海域今晚間6時9分發生規模5.5地震，隨後12分鐘接連再發生4起地震，晚間6時10分發生規模4.9地震、18分規模4.3地震及規模4.1地震、21分規模4.4地震，震央都位於台灣東部海域。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今晚6時9分發生的規模5.5地震，是因為菲律賓海板塊與歐亞海板塊，在台灣中部擠壓所導致，在台灣東部海域很常發生地震，且從淺層到深層的地震都有。

吳健富指出，第一起規模5.5地震，深度僅6.1公里，非常淺層，後續發生的餘震也都在深度20至30公里的範圍內；規模5.5地震雖屬於中型地震，不算大，但仍有能量，短時間內仍會發生連續地震，「不排除未來3至4天仍有餘震發生」。

吳健富表示，本起地震台北地區雖有感，但主要是因為地震波進入台北盆地，出現共振效應，而台北大樓多，因此感受較強烈。

目前氣象署發布國家級警報有兩點，達到規模5、震度4級就會發布國家級警報；若發生規模6.5地震、震度3級就會發布國家級警報。針對上述2點，因此針對宜蘭縣、花蓮縣發布國家級警報。