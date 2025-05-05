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1分鐘連2震！東部海域18:09規模5.5地震 國家級警報響
中央氣象署發布第90號顯著有感地震，今晚間6時9分發生規模5.5地震，震央位於台灣東部海域，地震深度6.1公里。1分鐘後又發生規模4.9地震，首起地震達到國家級警報發送門檻，花蓮縣、宜蘭縣都收到國家級警報。
各地最大震度為花蓮縣地區最大震度 4級、宜蘭縣地區最大震度 3級、南投縣地區最大震度 3級、臺中市地區最大震度 2級、臺東縣地區最大震度 2級、新北市地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、嘉義縣地區最大震度 2級、桃園市地區最大震度 1級、苗栗縣地區最大震度 1級、新竹縣地區最大震度 1級、臺北市地區最大震度 1級、新竹市地區最大震度 1級、嘉義市地區最大震度 1級、高雄市地區最大震度 1級、臺南市地區最大震度 1級、基隆市地區最大震度 1級。
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