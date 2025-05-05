從馬勒到蕭斯塔科維契 呂紹嘉攜NSO演繹音樂靈魂

受邀2025TIFA台灣國際藝術節演出，呂紹嘉將指揮NSO國家交響樂團，帶來德國作曲家馬勒與俄國作曲家蕭斯塔科維契重量級樂曲，也將首演台灣作曲家王怡雯新作「客家畫卷」。

這場「呂紹嘉、伊莉莎白．詹森與NSO」將演出馬勒的「悼亡兒之歌」，下半場則由樂團呈現蕭斯塔科維契的「A大調第十五號交響曲」。呂紹嘉表示，「A大調第十五號交響曲」是作曲家蕭斯塔科維契在病中完成的最後一部交響鉅作，音樂之中充滿無言的批判與哲思，也呼應了藝術如何在極限下持續發聲。

呂紹嘉表示，蕭斯塔科維契的音樂是蘇聯政局變遷忠實而私密的見證，以不同的題材、內容，在「偽裝」的外觀下，始終忠於自己的藝術良知，以各種方式說出內心悄悄話，「這是他的交響曲最特別，也最珍貴的地方。」

這首「A大調第十五號交響曲」可能是音樂史上最謎樣的交響曲，全曲充滿「引用」音樂，除了少數樂團大爆發外，其他大部分是室內樂式的私密，最後在大高潮毀滅性崩裂後的打擊樂與絃樂餘韻中結束。呂紹嘉分享，音樂的餘韻像通往天堂的叩問，也很像異世界傳來的神秘訊息，值得細細思索。

呂紹嘉表示，馬勒的「悼亡兒之歌」以強烈的宿命色彩著稱，根據德國詩人呂克特的詩所寫成，為詩人哀念親生兒子夭折的心境，細膩的配樂與低語般的旋律，沒有劇烈的情緒宣洩，而是壓抑、節制而誠摯的表達，整體氣氛雖然深沉，但文字與音符凝聚的張力，卻深刻烙印人心。

擔綱「悼亡兒之歌」獨唱的伊莉莎白．詹森（Elisabeth Jansson）是瑞典當紅次女高音，2016年因為對丹麥文化的傑出貢獻，獲丹麥女王授予騎士勳章。獲獎無數的詹森於2024年在哥本哈根皇家歌劇院演出莫札特「寬容的提圖斯」，也獲得丹麥雷默特獎「年度最佳歌手」殊榮。

2025 TIFA「呂紹嘉、伊莉莎白．詹森與NSO」音樂會將於5月10日演出，地點在台北國家音樂廳。