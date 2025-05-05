珍惜護理師搶救國人健康 北榮推四大AI系統減輕負擔

醫院護理人員工作繁重，人力流失，造成醫療機構嚴重挑戰。台北榮總護理部積極導入AI（人工智慧），藉由科技護理提升臨床效率、減輕工作負荷，共研發「AI輔助護理紀錄書寫」、「語音輸入與即時翻譯」、「科技輔助給藥作業」及「全人護理指導智慧地圖」四項智慧護理成果，今天正式對外發表。

5月12日為國際護師節，台北榮總副院長曾令民指出，台灣今年邁入超高齡社會，65歲以上達全人口20%，同時面臨少子化、護理人員短缺等，種種環境因素造成護理師工作辛勞，北榮自民國81年開始建置護理計畫資訊作業，96年成立護理資訊推動小組，每年建置1至2套護理資訊系統，落實應用於全院各臨床單位。

北榮護理部主任沈青青說，有護理師才有未來，現在須關懷護理師福祉，才能促進全民健康及經濟成長，因護理是一份用生命影響生命的志業，每一位護理師都承載對生命的承諾，護理部將持續以科技護理導入臨床照護，減輕臨床護理師的工作負荷，打造臨床數位科技護理典範。

北榮護理部督導長黃子珍說，該院每天收治330位新病人，並於護理站評估，護理紀錄是護理師工作中重要業務內容，為提升護理紀錄書寫效率，護理部與資訊室攜手合作開發「AI輔助護理紀錄」，使用北榮開發的北榮腦（TVGH Brain）大型語言模型，透過北榮資料調教，開發出適合北榮的AI護理紀錄，且在資訊室建置的北榮一號雲上運行，確保病人個資不會外流。

黃子珍說，AI輔助「一指」生成紀錄，一份護理紀錄於輸入等待、修正共約一分鐘，有別於打字書寫紀錄平均7.5分鐘，以節省6.5分鐘，可以縮短護理師延遲」下班的時間。

其次，語音輸入與即時翻譯，為北榮護理部於民國102年導入行動裝置應用（iSmart APP），並於113年全面搭配院方提供智慧型手機，讓護理師可運用語音辨識技術完成紀錄。此系統具備中英文夾雜及醫療用語辨識能力，大幅減少鍵盤輸入負擔。此外，更內建多國語言即時雙向翻譯功能，強化與外籍病人或主要照顧者的溝通品質。

第三、科技輔助給藥作業：智慧輸液幫浦輔助癌化給藥。北榮護理部於民國102年資訊護理師應用自製的RS232轉接器連接簡易型輸液幫浦內部資料，由醫院資訊工程師開發第一代的智慧型輸液幫浦系統，為全國優先使用以人機核對執行癌症化療給藥，有效減少癌化給藥需雙人核對護理工時。

黃子珍說，但簡易型輸液幫浦已不符合臨床需求，113年全院改用Smart Pump智慧型輸液幫浦，由護理部、資訊室及藥學部攜手開發，導入第二代智慧型輸液幫浦系統，醫院耗費鉅資力挺護理師，全院應用智慧輸液幫浦輔助癌化給藥，深獲臨床護理人員肯定，不僅提升給藥效率，更為癌症病人用藥安全把關。

第四、全人護理指導智慧地圖：建構個別化護理指導引導系統，促進健康恢復。黃子珍說，北榮強調以「病人為中心」的照護理念，護理部發展「全人護理指導智慧地圖」系統。是一套以病人為中心所建構的衛教指引工具，核心目標在於實現「全人照護」。該系統共收載181種疾病、867則衛教資訊如同導航地圖，協助護理師快速掌握病人在生、心、靈與社會四大層面的潛在衛教需求，提供即時且貼近病人需求的護理指導，共同達成全人健康照護目標。