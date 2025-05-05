擬開放全齡日本牛 食藥署：未有確定上路時程表

近日首批澳洲「萊豬」風波引發各界擔憂，「日本牛肉及其產品之進口規定」草案也受到關注，食藥署於3月4日預告開放日本全齡牛肉進口，修正草案預告60天，於5月5日期滿。食藥署署長姜至剛表示，未來不再限定僅30月齡以下的牛肉產品，不過正式上路時間沒有時程表，將視各界意見滾動式討論。

姜至剛指出，修正草案預告期間一共收到3則民眾意見、1則消基會回覆，食藥署將會彙整意見後，進一步召開會議評估。至於何時正式上路？他說，「沒有預設立場也沒有時程表」，但是會以最嚴格的標準維護國人食品安全。

日本於2001年發生第一例感染狂牛症案例，被列為「牛海綿狀腦病」（BSE）疫區；2009年後，就再也沒有案例出現。至2013年5月，世界動物衛生組織（WOAH）就將日本列為狂牛症「可忽略風險國家」。姜至剛說，食藥署經過風險評估後，才決定預告開放，除了符合國際精神，也考量國人的攝食風險。

他以科學數字說明，以風險最高的帶骨牛肉為例，消費者即使每天食用，終生風險中位數為6.49乘以10的負九次方。正確換算之後，相當於每1億5千萬人當中，才會有1人暴露於罹患新型庫賈氏症的風險。而日本經歷狂牛症事件後，對於每隻屠宰的牛隻都依嚴格規定需要取出組織進行檢驗，風險控管極佳。

食藥署副署長林金富表示，在世界動物衛生組織的三級風險等級中，美國、加拿大、日本的狂牛症風險被歸類於風險可忽略的最安全等級。日本早在2019年即申請要開放全齡牛，食藥署採被動審查，經書面審查、派人實地查核、專家會議，各方確認食用風險，才做出修正草案預告。

「日本牛肉及其產品之進口規定」修正草案預告今天到期，食藥署食品組組長劉芳銘說，迄今「眾開講」平台上只有3位民眾留言，表達對日本牛有些疑慮；另外，消基會反應，認為報告沒有在網站上公布。他強調，各界意見將會進行綜合整理，再進一步評估以及後續的行政作業流程。