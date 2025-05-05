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母親節擁抱媽媽量腰圍可測病 醫曝兩次肥胖高峰須注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣肥胖醫學會鼓勵所有孩子給媽媽、婆婆、女性長輩一個環手的「擁抱」，以簡易測量腰圍，以160公分成人為例，雙手繞過媽媽腰部，交疊握住手肘時，環抱內徑約為身高的一半，即為80公分，正好是女性的腰圍標準。左起：成大醫院家庭醫學部主任吳至行、台灣肥胖醫學會理事長林文元、與公益大使趙小僑、劉子銓（趙小僑的兒子），共同呼籲健康飲食、適當運動等全方位體重管理趨勢。圖／台灣肥胖醫學會提供
台灣肥胖醫學會鼓勵所有孩子給媽媽、婆婆、女性長輩一個環手的「擁抱」，以簡易測量腰圍，以160公分成人為例，雙手繞過媽媽腰部，交疊握住手肘時，環抱內徑約為身高的一半，即為80公分，正好是女性的腰圍標準。左起：成大醫院家庭醫學部主任吳至行、台灣肥胖醫學會理事長林文元、與公益大使趙小僑、劉子銓（趙小僑的兒子），共同呼籲健康飲食、適當運動等全方位體重管理趨勢。圖／台灣肥胖醫學會提供

母親節將至，給媽媽一個「擁抱」，有助媽媽健康。台灣肥胖醫學會鼓勵所有孩子給媽媽、婆婆、女性長輩一個環手的「擁抱」，簡易測量腰圍。以160公分成人為例，雙手繞過媽媽腰部，交疊握住手肘時，環抱內徑約為身高的一半，即為80公分，正好是女性的腰圍標準。

醫師提醒，女性腰圍若有超標情形，恐增加心血管疾病、糖尿病風險。

衛福部國健署調查，台灣19歲以上女性腰圍超標率高達52.9%，其中「45至64歲」超標比率59%，64至74歲甚至達到75%，等於近8成人腰圍過粗。台灣肥胖醫學會理事長林文元說，腰圍直接反映內臟脂肪多寡，過多；研究顯示，女性腰圍每增加10公分，心血管疾病風險上升3.4%。建議母親節前給女性長輩一個擁抱，表達愛意，也能量出腰圍。

林文元說，女性肥胖有兩個高峰期，包括產後及更年期，主要與多吃、少動及荷爾蒙變化三大因素有關。他說，臨床常見產後媽媽進補過頭，或忙著養育孩子缺乏規律運動，面臨「瘦不下去」的困境，甚至生得愈多，胖得愈誇張。據統計，近8成女性產後一年無法恢復孕前體重

林文元說，臨床曾見有人生了第一胎後，體重立即增加10至20公斤、生第二胎體重更增加40公斤，這時需要特別留意。建議女性應在生產一年內恢復原本體重為佳，親自哺餵母乳者往往有利消耗熱量、瘦得更多。

成大醫院家庭醫學部主任吳至行說，多項數據證實，減重對心血管有益，肥胖者減去5%原體重可改善健康，減去15%可降低心血管疾病死亡、心衰竭等風險。如已透過飲食、生活作息改變、運動等，仍難達到10%以上的降幅，又或因肥胖導致膝蓋關節壓力過大、代謝性脂肪肝炎，應尋求醫師評估適時以藥物介入治療，讓體重降幅更有效率，目前也有減重藥物同時可降低心血管風險。

肥胖 體重

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