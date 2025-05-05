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放大世壯運商機 新北經發局攜手13處商圈加碼響應商圈現金券

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
5月2日至18日「府中醉夏趴」活動，結合新北精釀啤酒、板橋人氣餐飲酒館及美食攤位等，衝刺夜經濟。圖／新北市經發局提供
5月2日至18日「府中醉夏趴」活動，結合新北精釀啤酒、板橋人氣餐飲酒館及美食攤位等，衝刺夜經濟。圖／新北市經發局提供

為搶攻世壯運帶來的商機及城市行銷機會，新北市串聯在地商圈、百貨商場及特色店家，號召約900家特約店家推出消費折扣、購物滿額贈等優惠，攜手新北13處商圈加碼響應「商圈現金券」，要展現新北活力與魅力。

為讓國內外選手與旅客從多面向認識新北的文化魅力，市府推出涵蓋在地文化、人文歷史、文化體驗等11條主題遊程，另外憑「瑞芳觀光公車x 2025雙北世界壯年運動會」公車卡免費搭乘水金九觀光公車。

新北市經發局長盛筱蓉表示，新北市是一座充滿觀光資源及庶民經濟活力的城市，此次世壯運不僅是國際級運動盛事，更是促進地方經濟、展現城市形象的重要契機。新北市幅員遼闊，擁有豐富的文化底蘊與商圈特色，透過世壯運串聯各大商圈、特色市集與指標品牌，不僅提升觀光能量，也活絡地方經濟，讓世界看見新北的熱情與實力；呼籲市民踴躍參與賽事及城市活動，支持選手、共襄盛舉，讓這場盛會成為新北行銷國際的重要里程碑。

經發局說明，世壯運除了展現體育競技精神外，更扮演推動城市行銷與促進地方經濟成長角色，新北從石碇、坪林、深坑老街商圈到板橋大遠百、宏匯廣場、Global Mall百貨商場等，皆推出特約優惠活動，做足準備要迎接各國選手及觀光客。

5月2日至18日「府中醉夏趴」活動，結合新北精釀啤酒、板橋人氣餐酒館及美食攤位等，讓大家體驗不一樣的新北夜間氛圍；5月30日到6月1日，在鶯歌農會通廊及鶯歌老街推出「食光市集」，為完賽的各國選手歡慶勝利，歡迎來自世界各地的選手與旅客，來感受新北多元魅力與庶民經濟。

特約店家活動自5月1日至31日展開，選手、隊職員、帕拉助理員與陪同者憑證可享專屬優惠，例如至新北市特約店家摩曼頓享7折購物、指定美食品牌享買一送一好康等。一般民眾也能參與，如至UV100等特約商家享9折優惠，藉由公私協力推動，讓整座城市成為選手最佳的後援團。

為鼓勵深入體驗城市生活，推出選手好康四大優惠，涵蓋吃喝玩樂，5月8日至6月10日推出「現金券週週領」，選手（含隊職員、12歲以上陪同者）每周可領取600元電子現金券，涵蓋「特店現金券」、「商圈現金券」及「商場百貨現金券」三大券種，讓選手輕鬆享受美食、娛樂與購物。其次，在「場館憑證優惠」方面，賽會前後期間共計127座場館提供憑證專屬好康，以及新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館及黃金博物館等推出憑證免費參觀等優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雙北世壯運即將登場，新北市串聯在地商圈、百貨商場及特色店家，號召約900家特約店家推出多項優惠。圖／新北市經發局提供
雙北世壯運即將登場，新北市串聯在地商圈、百貨商場及特色店家，號召約900家特約店家推出多項優惠。圖／新北市經發局提供

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