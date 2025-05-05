要求與北宜直鐵比對評估 北宜高鐵環評初審補正再審

高鐵東延到宜蘭歷經多年討論，環境部今天審查「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，本案在歷經近7小時審查後，環評委員要求本案與和北宜直鐵在經濟效應、財務評估等評估，以及提出對生態、地下水脈等衝擊的減輕措施下，建議補正再審。

本案目的事業主管機關為交通部，開發單位為交通部鐵道局，計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長60.6公里，計畫核定後11年通車，其中施工期約8年2個月。

根據交通部「2020運輸政策白皮書」規畫，以4個90分鐘串連東西走廊，擴大一日生活圈，其中北環段透過高鐵延伸宜蘭。開發單位交通部鐵道局表示，北宜間平日旅次量達11萬，假日旅次量達28萬，其旅次以通勤、商務、觀光為主，然而北宜間交通幹道僅國5、台2、台9、台鐵，供給已無法滿足需求，尤其國5呈現常態性塞車，服務水準為E級以下，因此本案有其必要性。

現場登記發言民眾以支持本案為多，民眾認為，宜蘭聯外交通都是得來不易，但西部交通發展卻是突飛猛進，高鐵能從台北直達高雄甚至是屏東，這樣的差距是東部長年被忽略的結果，北宜高鐵讓民眾有新的生活選項，也是回家更安全的路。

鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭計畫不開發在納入「對北北基宜運輸系統及臺台鐵供需量影響」、「與北宜直鐵關聯性，包含經濟效益、財務評估比較與營運收支之衝擊分析」、「台鐵樹林－七堵間軌道容量不足評估資料」及「蒐集台鐵最新營運資料分析東部幹線供需情形」等分析下，無論在路線、技術、開發方式、環保措施等均無其他替代方案。

台鐵局指出，北宜高鐵乘坐人數及票收均高於北宜直鐵，營運收益更高，有北宜高鐵後，高鐵每年票收增加25.1億元，北宜高鐵方能創造軌道運輸市場的票收與運量最大化，也能解決東部鐵路一票難求、減緩國5壅塞的情形。

有環評委員認為，開發單位強調北宜高鐵方案比北宜直鐵更優，但除了經濟效益外，為了高鐵可能造成更大的的環境衝擊，如果高鐵只是比直鐵的通行時間少20分鐘，其實還有很多方案可以討論，且北宜直鐵有其重要性，而非高鐵蓋了就能解決宜蘭的交通問題，對開發單位的說法自己並不認同。

另有環委表示，本案路線將開闢10個隧道，且經過保育類物種熱區及地質敏感區，應補充說明隧道施工對生態衝擊、地下水脈、邊坡穩定分析、環境監測計畫及完工復原計畫。

此外，也應強化翡翠水庫集水區範圍及各項施工作業與施工廢水，如地表逕流、洗車等對水質保護區及承受水體影響及減輕措施。

本案在環評委員要求開發單位，應就本案與北宜直鐵在經濟效應、財務評估等方面進行比對評估，以及補充說明隧道施工對生態衝擊、地下水脈、邊坡穩定分析、環境監測計畫及完工復原計畫等，建議補正再審。