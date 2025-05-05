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南台灣航點再+1 台灣虎航開賣高雄-仙台航線

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣虎航。聯合報資料照片
台灣虎航。聯合報資料照片

繼2025年1月甫開航高雄-札幌(新千歲)航線後，台灣虎航5日宣布將於7月再開航高雄-仙台航線，此航線不僅是高雄出發飛日本的第八條航線外，也是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線。

台灣虎航指出，擁有豐富自然景觀與獨特歷史文化的日本東北，四季皆有不同風情。夏季的仙台及周邊地區，綠意盎然、生機勃勃，是避暑的好去處；秋季時分，滿山遍野的楓紅將大地染成一片，令人陶醉。現在透過台灣虎航高雄-仙台直飛航線，南台灣的民眾將能以最便捷的方式，輕鬆展開一趟迷人的東北之旅。若再搭配台灣虎航現已飛航的桃園-仙台航線，台灣虎航提供往返台灣及仙台每周6班的航班選擇，也能鼓勵日籍旅客來台旅遊不需走回頭路，輕鬆進行雙城遊。

台灣虎航表示，高雄-仙台航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT-772，每周一、三、六的下午13:25自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每周一、三、六的下午19:00自仙台機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2025年5月6日上午10:00起至2025年5月7日晚間23:59推出單程未稅NT$2,099起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年7月16日起至2025年10月25日止，更多相關訊息請詳見活動網頁（https://pse.is/7hhe3b）。

目前台灣虎航高雄出發的航點包括札幌(新千歲)、東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門及峴港，待仙台開航後，共有11條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。

台灣虎航 日本 航線

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