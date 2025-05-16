星展摘星計畫全面升級！每月刷+海外刷，最高賺NT$9,000刷卡金，再贏紐西蘭夢幻追星之旅！

迎接夏日旅遊旺季，星展銀行最懂消費者的心，於今年5月1日至8月31日推出「摘星計畫—億萬星空任務」，最高回饋上看NT$9,000，還可抽紐西蘭億萬星空雙人追星之旅，讓網友大呼：「星展卡光是回饋和抽獎，就先贏一半」、「紐西蘭追星之旅好誘人」、「看來要辦一張新卡了！」。不只如此，首次綁定星展卡扣繳保費，最高回饋3.7%；刷星展卡繳綜所稅，也有好康「星享受」，星展卡優惠面面俱到，想不被圈粉都難！

卡友有機會抽中市價約40萬的紐西蘭雙人追星之旅。 圖／品牌活動官網

快刷卡參加摘星計畫－億萬星空任務 回饋最高NT$9,000刷卡金

星展卡友不容錯過的重磅活動！月月刷卡來摘星，回饋狂飆上看NT$9,000，再抽紐西蘭頂級觀星之旅！卡友於5月1日至8月31日活動期間，完成以下每月追星任務，成功蒐集3顆星（包含一般消費滿NT$250達5筆、任一週末一般消費NT$3,000達1筆、累積一般消費滿 NT$2萬），最高可賺NT$8,000刷卡金*！

蒐集任1顆星，可享最高NT$50刷卡金；蒐集任2顆星，最高享NT$350刷卡金；蒐集任3顆星，最高享NT$2,000刷卡金。活動共有4個月，月月都有機會來蒐集！ 圖／品牌活動官網

另有「加碼流星任務」，活動期間於海外消費滿NT$2萬，再享刷卡金NT$1,000，總計最高可拿得刷卡金NT$9,000！滿滿的回饋等你來拿！無論你是喜歡到處買買買的生活智慧王，還是美食控、3C控，都能開心享回饋。（上述活動限量且均須於星展Card+信用卡數位服務APP完成登錄）

星展卡刷卡回饋狂飆上看NT$9,000。 圖／Shutterstock

把握夢幻旅遊機會！任刷一筆抽紐西蘭億萬星空雙人追星之旅

更棒的是，卡友於5月1日至8月31日活動期間，只要持星展信用卡任刷一筆一般消費，即享「紐西蘭億萬星空雙人追星之旅」抽獎機會，帶你前往全球最大暗黑星空保護區，體驗億萬星空的震撼和迷人魅力 ! 刷越多筆，中獎機會越大！不管是刷卡繳稅、繳保險費、學雜費、水電瓦斯電信費等，都可以參加抽獎，反正都要刷，當然要選星展卡來刷！（紐西蘭追星之旅參考市價：一組兩人約NT$40萬，共抽3組，活動限量且須登錄）

星展卡友於5/1至8/31持星展信用卡任刷一筆一般消費即可參加抽獎，夢幻紐西蘭雙人星空之旅等你探索！ 圖／Shutterstock

首次綁定星展卡扣繳保險費，最高回饋3.7%

每次要繳保費時，都感覺荷包大失血？星展卡幫你聰明繳保費！5月1日至8月31日以星展信用卡扣繳保險費，最高享NT$3,000刷卡金。首次使用星展卡扣保費，累積滿NT$8,000，再加贈NT$200刷卡金！門檻夠低，回饋超值！以持星展 eco 永續卡扣繳保費NT$8,000且登錄為例，除享原卡片權益1.2%現金積點回饋，若為首次使用星展卡扣繳保險費，還可獲得NT$200，回饋合計高達3.7%，精打細算的你，絕對不能錯過！（活動限量且均須登錄）

繳納綜所稅刷星展卡，最高享分期0%利率，星展豐盛私人理財客戶最高再享0.68%刷卡金

繳稅也有刷卡優惠！卡友於5月1日至7月3日活動期間，使用星展信用卡成功繳納「113年度綜合所得稅」且完成登錄，單筆稅額達50萬可享最高6期分期0%利率，單筆稅額達100萬則可享最高12期分期0%利率，讓卡友安心繳稅、輕鬆無憂！而且，卡友持星展卡繳稅並完成登錄，也可以參加上述抽紐西蘭億萬星空追星之旅。此外，星展豐盛理財客戶刷卡單筆繳稅達50萬，最高享0.38%刷卡金回饋，最高可得NT$18,000；星展豐盛私人客戶刷卡單筆繳稅達300萬，最高享0.68%刷卡金回饋，最高可得享NT$125,000，有興趣的卡友，趕快在7月31日之前開戶或升等為星展豐盛理財客戶或星展豐盛私人客戶，就能享受超澎派的星禮遇！

星展卡讓你的每一筆消費都更有價值！即日起至6月30日前，新戶透過線上新申辦星展eco永續卡且核卡成功，並於核卡日後30天內完成所有新戶指定任務，首刷滿NT$1,000，即可獲得DINOTAENG官方授權行李箱 2.0！把握當下，精彩由你開啟！

活動詳情請見活動官網>> https://go.dbs.com/42myuDj

還沒有星展卡嗎？立即申辦>> https://go.dbs.com/3Rq23xF

*【摘星計畫—億萬星空任務】每人每月回饋上限NT$2,000（不含活動期間海外消費加碼NT$1,000），若每月「蒐集1顆星」、「蒐集2顆星」、「蒐集3顆星」皆登錄且皆於回饋名額內，將擇最優者回饋，每月三項任務的回饋金額不累加計算，且次月重新計算。

謹慎理財，信用至上

詳細活動規定辦法及限制請詳閱星展官網公告說明

循環信用利率區間：5.99～14.99％；循環信用利率基準日：民國113年6月28日；預借現金手續費：預借現金金額乘以3.5％＋NT＄100；其他費用請上星展網站 www.dbs.com.tw 查詢