11組藝人接力演出 台南「漁光島生活節」熱情登場

照片取自臺南市政府

「2025漁光島生活節」於5月3日至5月11日盛大登場，以「光岸音樂祭」、「鯤森市集」與「島民市集」為主軸，邀集美秀集團、脆樂團、溫蒂漫步、吳汶芳等11組深受年輕世代喜愛的音樂人熱力演出，吸引大批民眾湧入，台南市長黃偉哲4日特地親臨，走逛鯤森市集與島民市集，與攤商、遊客熱情互動，也邀請全國民眾來感受小島獨有的慢活氛圍。

黃偉哲市長表示，漁光島被譽為「台南秘境」，它鄰近市區，是台南最具魅力的寶地之一。近年市府透過多元藝文活動成功帶動觀光熱潮，今年的生活節內容更豐富，結合音樂、市集、藝術裝置等，讓遊客不只是觀賞表演，還能品嚐美食，邀請大家來漁光島好好放鬆身心靈。

文化局表示，自2017年舉辦漁光島藝術節以來，透過策展、裝置與公眾參與，成功帶領民眾重新認識這座小島。今年起正式轉型為「生活節」，以貼近日常的形式開啟更多元的小島想像。今年漁光島生活節活動包含森林系主題的鯤森市集、結合漁村記憶的島民市集，以及5月10至11日母親節週末特別推出的「放空聲活日」，由四四拍唱片行策劃，結合森林講唱會、親子互動、身心療癒與林中餐宴，打造沉浸式療癒空間。此外，今年還推出《島風喵喵轉》藝術旗幟計畫，以及「巷仔Niau × 漁光島森林」充氣藝術裝置，讓藝術自然融入生活。

文化局指出，本次漁光島生活節海岸音樂祭分別由公館青少年、天氣瓶、榕幫、大支、Crispy脆樂團、溫蒂漫步、陳忻玥、卜星慧樂團、吳汶芳、怕胖團、美秀集團等11組樂團接力演出，吸引眾多愛好音樂的朋友攜帶野餐墊席地而坐，享受放鬆且難忘的音樂會盛宴。

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