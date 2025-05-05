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交部修法加重未停讓行人罰鍰 重傷或致死罰3.6萬

中央社／ 台北5日電

交通部2年前加重不停讓行人罰則後，仍有部分駕駛人未依規定，今天預告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，致行人輕傷調高罰鍰至1.8萬元，重傷比照現行致死調至3.6萬元。

車輛在行經行人穿越道或轉彎時，未暫停禮讓行人優先通行，交通部在112年6月30日加重罰則後，道安已有改善。交通部表示，113年行人死傷人數1萬7162人，較112年減少498人，其中死亡人數從380人，減至366人，但仍有83人死於車輛未依規定停讓行人先行，約占2成。

根據道路交通管理處罰條例第44條第4項適用範圍，包括汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道，或其他依法可供行人穿越的交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過；遇有攜帶白手杖或導盲犬視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過。

為遏止駕駛人僥倖心態，減少行人事故發生，交通部預告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，提高肇事致人輕傷或重傷裁罰金額，預計最快6月底前上路。

其中，未停讓行人致輕傷起罰金額，從原本新台幣7200元，修正上調為新台幣1.8萬元，致行人重傷從原先1.8萬元，調高為3.6萬元，與現行致死裁罰金額相同。

交通部主任秘書沈慧虹接受媒體聯訪時表示，人本交通目前已是全民共識，在近期媒體民意調查中，包括交通部針對停止線與行人穿越線加大距離、在人流密集路口設置行人庇護島、設置行人專用號誌、行人提早5至10秒亮綠燈先行等措施，都獲得一定支持度。

沈慧虹以行人綠燈全開為例，從最早在台北推行到各地後，行人和車輛互相多等待一下，車輛可以安全通行，行人也可以有安全的感覺。

交通部 台幣 行人

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