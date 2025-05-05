質疑79.6%支持高鐵延伸宜蘭？ 監督盟：未充分了解的粗糙民調

環境部今舉行「高鐵延伸宜蘭計畫」環評專案小組初審會議，環評報告指出，曾針對計畫沿線經過的行政區居民問卷調查，獲得79.6%支持高鐵延伸宜蘭。高鐵監督聯盟發言人劉仲書表示，高鐵在程序上沒有做到充分溝通，粗糙的民調只能代表每個人對高鐵的初步印象，不完全是真正的民意。

高鐵延伸宜蘭的路線規劃，起點銜接既有高鐵南港站，沿線經汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入宜蘭，在宜蘭縣政府東南側設1處站址，再往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里，未來台北到宜蘭路程將從現行的65分鐘縮短為20分鐘。

根據交通部鐵道局的環評報告書，113年10月針對沿線經過的行政區進行面對面訪問、回收800份問卷，當地居民79.6%支持高鐵延伸宜蘭，認為會讓當地交通更加便利，也會提升宜蘭地區的旅運服務。

對此，高鐵監督聯盟發言人劉仲書表示，談論建設的支持與否，需要透過公聽會、公民論壇，才能讓人了解建設的影響層面，同時也才能了解到不同居民的不同立場，粗糙的民調只能代表每個人對高鐵的初步印象，這不利於得到真正民意；交通部執行高鐵建設在程序上沒有做到充分溝通，初期資訊也不公開透明，是公民團體積極去要資料才慢慢露出。

頭城鎮農會總幹事吳立民說，這份問卷連台北及新北民眾都問了，事實上影響最大的是高鐵出了隧道進入蘭陽平原的這段建設，對宜蘭衝擊影響最大，而且大家沒有比較不知道啦，如果問卷是問高鐵來宜蘭，支不支持？大家都嘛說支持。

他說，後來有些人慢慢知道北宜直鐵與高鐵的優缺點，從台北南港到宜蘭頭城這段的行駛時間「兩者只差5分鐘」，花4000億下去蓋高鐵是徵收土地的全新路線，對環境破壞大且效益有限。

吳立民反駁交通部鐵道路所說，高鐵延伸宜蘭後，有助於解決東部鐵路一票難求的難題，並減緩國5壅塞情況。他認為，大家之所以都開車經國5來到宜蘭，就是因為宜蘭在地接駁交通不方便，尤其大多是大台北地區來宜蘭的一日遊客，怎麼可搭乘高鐵到宜蘭？

他強調，北宜直鐵在宜蘭的停靠站多，高鐵只停一站，台鐵能夠提供轉乘服務優於高鐵，「高鐵蓋下去，一定賠錢」，政府只要拿一部分蓋高鐵的錢來做北宜直鐵及改善在地接駁，才是真正能夠造福宜蘭人。