滾過就能放隔夜？營養師搖頭「當心食物中毒」 授3步驟正確保存

「湯」滾過就能放隔夜？營養師高敏敏在Instagram粉專「營養師 高敏敏」指出，「食物只要加熱『滾過』放冰箱就不用擔心菜腐敗」是錯誤觀念，隔夜菜其實超危險，尤其是像台灣這樣潮濕又炎熱的氣候中，最容易細菌滋生，甚至引發食物中毒！

高敏敏在粉專教大家三步驟「正確保存食物」：

一、加熱到70度以上

高敏敏提醒，即使是已經煮過一次的食物，從冰箱拿出來後一定要加熱到70度以上才能有效殺死細菌，因為在70到60度這個區間，細菌最容易繁殖，會增加食物中毒的風險，千萬別抱著「有熱就好」的觀念！

二、冷卻後再放冰箱

高敏敏表示，生食加熱後，務必要等到食物冷卻至手摸不燙手的溫度再放入冰箱，切勿太早也應該避免「食物冷掉」才放冰箱，這樣可以避免食物溫度過高影響冰箱內部環境，也能減少變質風險。

三、適量準備，避免隔夜存放

高敏敏建議，食物最佳的做法還是「吃多少煮多少」，不僅能確保時時刻刻吃到最新鮮的飯菜，也可以避免食物放太久，減少食安風險！如果真的有剩菜，大家一定要記得盡早吃完！

另外，如果是新手爸媽，還要留意寶寶的牛奶也要加熱到70度以上，超過70度才能確保有效減菌，保護寶寶與家人健康！