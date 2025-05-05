71歲男駕車掉山谷肋骨斷5根 醫用此手術縮短疼痛且避免併發症

1名71歲男性平時有爬山習慣，日前駕車行經台中市太平咬人狗坑步道附近時，不慎跌落20米高的山坡，經送醫檢查，發現左側肋骨斷了5根，診斷為多發性肋骨骨折，並伴隨連枷胸現象，讓他呼吸疼痛萬分。所幸經醫師以特殊設計的鋼板、鋼釘，將斷裂的肋骨復位固定，疼痛降低，且術後隔天就可進行肺部擴張練習，省去可能面臨長達3個月的劇烈疼痛和肺部併發症風險。

長安醫院骨科醫師洪舜奕說，患者經急診初步診斷左胸有狀況後，進一步安排立體斷層掃描，顯示他的左側第6至10根肋骨骨折，其中部分為截斷性骨折，即肋骨斷成多段，導致胸壁不穩定，形成所謂的「連枷胸」不僅造成劇烈疼痛，甚至可能會引發血胸、氣胸，影響呼吸及日常活動。

洪舜奕說，以往肋骨骨折的治療採取保守治療，以止痛藥物和長時間休息為主，但通常需要至少3個月的恢復期，這段時間患者須忍受無法平躺、呼吸困難等痛苦，生活品質大受影響。相比之下，早期進行手術不僅能快速改善患者的生活品質，還大幅縮短了住院時間和恢復期，也有效降低長期併發症的風險。

他說，對於多發性肋骨骨折的患者，及時的手術治療至關重要，且能顯著改善預後。隨著醫療技術的進步，肋骨骨折的治療已更加高效，患者可與醫師充分討論，選擇最適合的治療方案。