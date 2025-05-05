勿僥倖！交通部修法加重未停讓罰鍰 重傷或致死罰3.6萬

交通部表示，2023年起加重不停讓行人罰則後，仍有部分汽車駕駛人未依規定停讓，為遏止駕駛人僥倖心態，今預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，其中，未停讓行人致輕傷及重傷，分別調高罰鍰為1.8萬元及3.6萬元，最快6月底上路。

交通部說明，2023年6月30日道路交通管理處罰條例，加重未停讓行人罰則部分條文修正施行後，2024年行人死傷人數1萬7162人，較2023年1萬7660人減少498人，其中死亡人數由380人減少至366人，顯示有改善道安成效，但行人死亡案件中，有83人因「車輛未依規定停讓行人先行」，約占2成，顯示仍有部分駕駛人未依規定停讓行人。

交通部表示，考量加重不停讓行人罰則後，仍有部分駕駛人未依規定停讓，為遏止駕駛人僥倖心態，減少行人事故發生，因此修正提高駕駛人違反道交處罰條例第44條第4項裁罰金額。

根據道交處罰條例第44條第4項適用範圍，汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道，或其他依法可供行人穿越的交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過；遇有攜帶白手杖或導盲犬視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過。

交通部表示，此次修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，將於母法授權法定罰鍰額度範圍內，酌予調高致人輕傷起罰金額，其中，輕傷起罰金額從7200元修正為1萬8000元，重傷從原先的1萬8000元調高為3萬6000元，與死亡裁罰金額相同。

交通部表示，本案是為提升行人交通安全，具維護公共利益必要性、急迫性，屬交通部重大政策，且無涉及貿易、投資或智慧財產權，縮短草案預告期為14天，最快今年6月底上路，民眾可於公告隔日起14日內陳述意見或洽詢。