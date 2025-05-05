告別生產恐懼！聯醫打造「一條龍」 助產師暖心陪伴水中產子
台北市長蔣萬安指示2026成立婦幼專責醫院，提供從備孕、產檢、生產及產後照顧等友善母嬰的一條龍服務。聯醫今年起更引入助產師陪伴孕婦，讓懷孕過程更加溫馨、順利，更在今年4月幫助一名孕婦在助產師、醫師、護理師「三師」分工合作下，成功用水中生產誕生一名男嬰，創下北市醫療院所首例。
身為三寶媽蔡小姐今年4月5日在助產師、醫師、護理師照顧下，以水中生產方式順利誕生一名男嬰，今天剛好滿月也回到婦幼院區分享喜悅，蔡小姐分享，在懷上第一胎時就有聽聞這個模式，也覺得很認同因為寶寶懷胎10月都在羊水中度過，若能從水中順產，也能給寶寶極大安心感，可惜前兩胎都來不及。
蔡小姐分享，在這過程中除了醫師支持外，助產師給予她最大的幫助，甚至在臨盆之際，誇讚她「媽媽你這樣很美」，不管是醫院的燈光、醫護的鼓勵都讓她倍感溫馨，也順利產下小朋友。助產師林郁晴也說，醫師與助產師是合作非競爭關係，共同的目標就是守護媽媽和寶寶安全與幸福，在懷孕這段旅程中，需要有人可傾聽、理解產婦，也需要專業評估來協助產婦做出最適合自己選擇，正是助產師的工作。
林郁晴表示，在此次醫療團隊因有助產師的一對一陪伴，護理師在旁協助，醫師則在背後穩固地撐著這個系統，隨時待命、隨時支援，不僅讓產婦感到安心，也提升了整體照護的品質，而助產師就像一個「地陪」，陪著產婦一起旅行，旅途中想去哪裡、想吃什麼，地陪都會提供建議和選擇，但決定權永遠在旅人自己手上，而產婦就是這趟旅程的主人。
聯醫總院長王智弘表示，助產師其實就是「產婆」，他自己也是由產婆接生，「如今也長得很大很順利」，助產師是可以獨立完成接生，讓助產師加入生產過程更是國際趨勢，衛福部近年來也鼓勵各醫院診所響應，在去年市長蔣萬安指示婦幼醫院作為專責醫院後，正逐步實踐多元友善溫柔生產，實現該功能。
副總院長林陳立也說，過去大家可能會對助產師接生有疑慮，選擇到醫療院所但當生產過度醫療化，雖然較安全但也可能缺乏一些人性化的溫暖，而聯醫藉由這個案例希望能夠推動「一條龍」服務，與助產師合作從產前、產中到產後，提供連續性的協助與陪伴，並主動幫助產婦發掘問題，透過全新觀念讓產婦對於生產不再感到憂鬱或恐懼。
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