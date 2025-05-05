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鼓勵淨零 彭啓明：賴總統月底啟動百億綠色成長基金

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
環境部長彭啓明（右一）今天在苗栗縣政府，與縣長鍾東錦（中）、立委邱鎮軍（左一）等人座談，表示賴清德總統將於本月底宣布百億的綠色成長基金鼓勵淨零科技。記者范榮達／攝影
環境部長彭啓明（右一）今天在苗栗縣政府，與縣長鍾東錦（中）、立委邱鎮軍（左一）等人座談，表示賴清德總統將於本月底宣布百億的綠色成長基金鼓勵淨零科技。記者范榮達／攝影

環境部彭啓明今天在苗栗縣透露，賴清德總統將於本月底宣布百億的綠色成長基金鼓勵淨零科技，環境部會主動積極來做，投資一些循環經淨好的項目，活化產業發展。

立法院衛環委員會今天到苗栗縣考察，彭啓明到場，並在縣府與立委邱鎮軍、王正旭，及苗栗縣長鍾東錦等人座談，彭啓明特別提及上個月國家氣候變遷對策委員提出資源循環再利用，要有資源循環的國家隊的概念。

彭啓明指出，資源循環有兩個面向，一個是重金所謂的稀有的貴金屬，是不是能夠循環利用留在台灣？因為現在很多的這個建築物，或是廢棄物裡面都有一些金屬，甚至手機都有很多稀土貴金屬在裡面，過去都把它當作廢棄物在處理掉，現在就要想辦法把它留下來，也是未來的政策；另外一個就是綠色台灣品牌，因為苗栗有很多的農業在地的，未來會強調農產品在地化，有碳足跡更好的一個做法。

他說，台灣1年大概有1000萬噸，無法去化的廢棄物，未來如果要設置，一定要用最先進的製程，就像晶片，土石方也一樣製程，不是是會造成環境汙染，更不是鄰避設施來推動，現在1000萬噸的去化管道，例如新蓋的海港填海，「城市採礦」原來的土石，可以回收利用，環境部、內政部協調地方，未來就會有土石方協調平台運作，大幅度減少廢棄物亂倒問題。

未來還要做資源循環，讓循環經濟是有利可圖的，但不是為了賺錢，而是為了環境可以更好。賴總統月底就會宣布百億綠色成長基金，鼓勵淨零科技，環境部積極來做，主動投資一些好的項目，等於是有了好的產業，活化產業發展。

廢棄物 彭啓明 環境部

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