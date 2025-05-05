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壓力型失眠難入眠 中醫師籲調肝養心找回好睡眠

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
土城醫院中醫科醫師劉泰然說明平時可按摩神門、內關、太衝等安神穴位保養。圖／土城醫院提供
土城醫院中醫科醫師劉泰然說明平時可按摩神門、內關、太衝等安神穴位保養。圖／土城醫院提供

失眠問題在現代社會日益普遍，根據國健署調查，台灣每五人中就有一人受失眠困擾，其中尤以45至65歲中年女性為大宗。中醫師指出，現代人壓力大、作息不規律，加上長時間使用3C產品，易導致中醫所謂「肝氣鬱結」、「心神失養」，進而造成失眠、情緒不穩與經期紊亂等問題。

32歲的陳小姐是一名業務員，工作時間不固定，長期加班熬夜，即使假日也難以好好休息，導致淺眠、多夢、經期不調與情緒焦躁，便成為「壓力型失眠」的典型案例。土城醫院中醫科醫師劉泰然表示，肝氣鬱結者多表現為胸悶、易嘆氣、入睡困難，若氣血長期失調，則易演變成心神失養，症狀包括倦怠、記憶力衰退與白天恍神。

劉泰然說明，中醫對失眠的治療強調個人化調理，常依患者體質選用疏肝理氣、清熱、養心安神等方式處方，用藥上則會配合柴胡、香附、遠志、合歡皮等中藥材，必要時也可輔以針灸協助氣血調和。

「睡不好，不只累，更是身體發出的警訊。」劉泰然提醒，失眠若久未改善，除了白天精神不濟，更可能衍生免疫力下降、焦慮、甚至心血管疾病等風險。他建議民眾建立規律作息，睡前避免劇烈運動與使用3C產品，可按摩神門、內關與太衝等穴位幫助放鬆，也可透過腹式呼吸、精油泡腳等方式助眠，但孕婦應避免自行按摩穴位。

劉泰然呼籲，當身體長期出現睡眠障礙時，不應一味忍耐，更不宜自行服藥因應，應及早尋求專業協助，找回身心平衡與健康睡眠，才能真正「養心安神」，迎接每個清晨的挑戰。

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