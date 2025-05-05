質疑北宜高鐵程序不正義…賀陳旦點出3大錯誤 濮大威喊環評退

環境部今召開「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審，場外支持與反對高鐵兩派叫陣，交通部前部長賀陳旦與台北市政府交通局前局長濮大威昨在網路直播中，點出推動高鐵3大錯誤，政府沒做高鐵可行性評估，程序不正義，且高鐵的整合性服務也比不上直鐵，濮大威喊高鐵應在環評階段「退件」。

濮大威更在直播中強調，受夠了「政治霸凌交通」，請政治朋友思考後代債務，錢要用在有效益的計畫上，讓交通發揮最大功能，服務百姓做出最好的交通規劃，不是讓人炒地皮對你帶來效益，「留下來卻是這一代政客的羞恥」。

濮大威擔心環評委員裡面，沒有一個學交通的，最起碼要有一、兩個環評委員具有交通專長，高鐵在環評階段應該「退件」，重新做可行性研究；賀陳旦呼籲，「該是大家要站出來的時刻了」。

宜蘭人早年是爭取北宜直線鐵路，全案在環評階段，2018年選舉期間釋出爭取高鐵利多，當時交通部認為北宜直鐵已做過可行性評估，高鐵不必再做，直接跳過。賀與濮兩位交通界的老兵昨天在「創造美好未來」網路直播大談此案，呼籲高鐵延伸宜蘭案應該「退件」，理由是高鐵延伸宜蘭計畫未完成專業可行性評估就送環境部審查，明顯規避應該有的評估程序。

兩人在直播中提到，政府花費4000億公帑蓋高鐵，與直鐵走的路廊幾乎一樣，直鐵進入宜蘭可以停靠很多站，高鐵只停靠一個站，這個站很可能炒地皮的一個站，而且這個站位於宜蘭市南邊，要搭高鐵到台北的民眾，先往南搭車、再往北，違反正常的運輸行為。

賀陳旦說，重大交通建設及公共工程應該多收集民意，可惜在民意不清楚之下，就說決定路線及系統選擇，大家無法討論；宜蘭很多農地經過重劃後非常方整，蓋高鐵要徵收土地，且高鐵路線靠近高速公路，路線切割農地及農水路，造成破碎化。

他說，蓋高鐵比北宜直鐵的成本多三倍到五倍，但台鐵停靠站更多，更有效益，服務更多人，蓋高鐵除了花錢之外，買不到任何真正東西，甚至也比不上台鐵的整合性服務，政府花錢做更不好的事？

賀陳旦點出高鐵延伸宜蘭第一大錯誤，程序混亂，讓很多民眾搞不清楚何事，就決定要蓋高鐵，民意基礎不夠；第二大錯誤，蓋高鐵非常貴，功能效益比不上台鐵營運的北宜直鐵；第三大錯誤，如何看待台鐵？台鐵公司在政府心目中未來如何打算，現有乘客轉運比較方便，但是蓋個高鐵，轉乘你自己去想辦法？！