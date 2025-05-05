醫院抗藥性細菌高達3成 台大醫院國家級防治中心今啟動

為加強防治抗生素抗藥性問題，行政院提出抗生素抗藥性管理5年行動計畫，衛福部次長周志浩說，以落實計畫中的抗生素抗藥性衛教、輔導、評估等，衛福部正式委託台大醫院於今天正式成立國家級「抗生素抗藥性防治中心」，往後將針對各醫院抗生素抗藥性現況展開調查，並邀請國內外專家學者共同檢視抗生素抗藥性問題，以降低國人身體危害。

世界衛生組織（WHO）2009年起，每年5月5日定為世界手部衛生日，今年主題為「It might be gloves. It’s always hand hygiene.」，強調穿戴手套已不足提供完整有效防護，正確手部清潔與衛生才是防止感染的關鍵。台大醫院響應世界手部衛生日，今天舉辦「手住抗藥新戰役」宣導活動。

台大醫院院長吳明賢說，對抗細菌是無硝煙的戰爭，抗生素就像飛彈，打出去有必須有作用，除了抗生素，我們還有免疫系統，不要讓敵人進來，才是善戰者，唯有透過洗手將微生物與細菌阻絕，不只是保護自己更是保護別人，最重要的要變成一種習慣，不讓敵人進入身體，預防勝於治療。

吳明賢說，許多感染情形都是透過手部傳染，特別在醫院服務的醫事人員保持手部衛生最為重要，醫院推廣洗手五時機，包括，接觸病人前、接觸病人後、接觸病人周遭環境後、執行無菌手術前及暴露感染風險後。至於，一般人民眾最重要的洗手時機是在吃飯前，一定要洗手。

「如果沒有做好手部清潔，就容易遭到病菌感染。」吳明賢說，如日前很多人感染諾羅病毒，就是因為沒有落實洗手，又接觸鼻子、吃東西所致，雖然新冠疫情流行期間，大家都記得戴口罩，但如果沒有洗手，當脫下口罩吃東西，還是有感染病毒的機會。因此，醫事人員、民眾都應做好洗手。

吳明賢說，遭到細菌感染時，抗生素是搶救生命的藥物，但是微生物演化速度快，如果沒有好好用藥，十分容易形成抗藥性，因此，醫師在使用抗生素方面需相當注意。另，民眾如果四處就醫，有如逛市場，也會把不同的細菌帶到不同的地方，恐增加醫院抗藥性問題。

台大醫院感染管制中心王振泰說，以抗生素萬古黴素的抗藥性比例，以全院來說大概約是50%，以平均來說，全醫院細菌約有30%對抗生素都有抗藥性。

目前新冠疫情已有上升趨勢，對於未來的疫情，吳明賢說，新冠病毒不會消失，現在就是密切監控，而對個人來說，應養成好的衛生習慣，提升免疫力。吳明賢舉個人習慣來說，平時吃飯前都會洗手，或是感覺手不乾淨時，也會洗手，並已成為生活習慣的一部分，另就是，好好吃飯、好好睡覺、好好運動及維持好心情，提升免疫力，避免病菌感染。