配合小清水溪橋改建 台鐵6月26日起改點調整386列次

台鐵公司配合北迴線小清水溪橋（和仁＝崇德間）改建工程，以及中部地區通勤站月台延長工程全數完工，為提升整體運能及服務品質，今年6月26日起進行時刻調整。

台鐵指出，為提升西線（台北＝台中）直達車運能，逢周六七堵＝彰化間增開2列次自強號；增開東線（台北＝台東）自強號班次，配合小清水溪橋改建工程完工，縮短台北＝花蓮間行駛時間，樹林＝台東間增開2列次自強號。

提升北部地區區間車運能，基隆＝新竹間22列次區間車原8輛車改以10輛車行駛，中壢＝七堵間於上午尖峰時段增開1列次EMU900型區間車；調整後北部地區區間車運能提升4.4%，上午尖峰時段北部地區運能提升10.3%。

提升中部地區區間車運能，配合台中高架通勤車站及大村、永靖、石龜、嘉北月台延長工程完工，調整中部地區區間車18列次區間車，原8輛車改以10輛車行駛；逢周六、日及例假日七堵＝彰化間2列次區間快車延長行駛至新左營；調整後中部地區區間車運能提升5.8%。

台鐵表示，本次年度改點共調整386列次，調整5分鐘以上班次合計188列次，相關列車車次、時刻，自5月9日起請參閱台鐵公司網站（http://www.railway.gov.tw）及各車站公告，本公司將加強宣傳也請各位旅客多加留意。

台鐵表示，改點後列次自5月23日起開放團體訂票，自5月29日起開放一般旅客訂票。