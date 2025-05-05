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進口澳洲萊豬 品田公司致歉：不會販售問題肉品

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
澳洲進口的22.99公噸豬肉遭檢出含萊克多巴胺（萊劑），成為我國2021年開放萊豬進口以來，首批驗出的進口萊豬。（本報資料照片）
澳洲進口的22.99公噸豬肉遭檢出含萊克多巴胺（萊劑），成為我國2021年開放萊豬進口以來，首批驗出的進口萊豬。（本報資料照片）

澳洲進口的22.99公噸豬肉遭檢出含萊克多巴胺（萊劑），成為我國2021年開放萊豬進口以來，首批驗出的進口萊豬。進口該批肉品的品田國際農畜股份有限公司今（5）日發表聲明致歉，表示將進一步送驗，針對檢驗結果與國外供應廠商討論賠償及銷毀等後續處理事宜，並強調在責任釐清前，該批產品不會進行販售、分裝等處理。

品田國際農畜股份有限公司表示，公司一向秉持嚴格遵守《食品衛生安全管理法》的原則，並以謹慎、正規的方式進行經營。自開始從事肉品進口業務以來，從未輸入任何不合格、或含有萊克多巴胺成分的豬肉品進入台灣。

業者表示，此次進口之澳洲肉品廠商，廠商名單來源也是經由主管機關官網合格廠商之一。雖然此次檢驗報告顯示檢出值極低，僅為0.001以下，仍屬於法定標準的合格範圍內，但因檢出萊克多巴胺殘留，已對社會大眾造成疑慮與不安，對此，公司深感自責與遺憾。

業者聲明指出，將自行多方送驗，經由多方檢驗報告確實數據。並將針對檢驗結果與國外供應廠商討論賠償及銷毀等後續處理事宜。業者強調，該批肉品在採購時，已明確要求供應廠應提供零檢出萊克多巴胺的產品。因此，在尚未釐清與國外廠商的責任歸屬之前，不會對該批貨品進行任何販售、分裝或銷毀等處置行為。

業者表示，將持續與國外供應廠密切溝通，並在釐清責任後，儘速向主管機關報告處理進度與後續措施，敬請社會大眾放心。

萊克多巴胺 豬肉

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