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花蓮玉里西瓜月中上市 受低溫、西部瓜少影響價格漲2成

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮大西瓜自5月15日起陸續上市，但受3月低溫影響，整體產量少了1成左右，且因近期西部西瓜供應短缺，帶動花蓮西瓜行情，價格也將較往年增加1至2成。本報資料照片
花蓮大西瓜自5月15日起陸續上市，但受3月低溫影響，整體產量少了1成左右，且因近期西部西瓜供應短缺，帶動花蓮西瓜行情，價格也將較往年增加1至2成。本報資料照片

隨著夏天的腳步接近，全年種植面積達1619公頃的花蓮西瓜將陸續上市，由南往北玉里、鳳林、壽豐產區開賣，玉里西瓜預計本月15日率先開園。不過受到3月低溫影響，整體產量少了1成左右，且因近期西部西瓜供應短缺，帶動花蓮西瓜行情，價格也將較往年增加1至2成。

花蓮大西瓜栽種品種主要是「華寶西瓜」，西瓜熟成需達累積溫度千度。玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，玉里種植面積約240公頃，每公頃平均產出2000顆西瓜，今年因低溫瓜果生長速度較慢，不過品質跟往年一樣好，產量也沒有減少，每顆重量平均落在27至28斤，30斤以上則不多。

蔡宗翰說，由於中南部西瓜產量同樣受寒害短缺，今年花蓮西瓜價格會較往年增1至2成，上周行口價格約每台斤22至23元，臨時拍賣達25至26元。

鳳榮農會總幹事黃榮和指出，鳳林西瓜種植面積約400公頃，但受到天氣與輪點病毒害影響，產量會較往年減少約3分之1，農會今天將與農改場、農糧署等單位至瓜田勘災，價格預計下周才會出爐。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，壽豐西瓜種植面積約216公頃，受3月寒害影響，應該在6月初才開始採收，目前未看到瓜田有超過2成的產量損失，瓜農持續補充瓜苗，擔心鳳林病毒害擴大到壽豐受衝擊。

縣府農業處長陳淑雯指出，今年花蓮西瓜全縣1期產量預估約2萬多公噸，其中鳳林部分瓜田因混種其他瓜果類，種苗或種植區域消毒不完全，出現輪點病毒危害，可能導致西瓜植株發育不良、果實畸形、植株矮化及生長停止，影響品質與產量，農業處持續觀察疫情狀況。

陳淑雯建議，農友種植時應選擇無病毒，或有商譽的種苗商種子或瓜苗，減少帶病毒風險，巡田時若發現有病株時應及早拔除，整蔓、摘心或疏果使用的刀具及手套，可用酒精或二氧化氯消毒後再作業。

病毒 花蓮 西瓜

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