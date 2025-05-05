老來得子注意 國衛院：男性愈晚生 子代精神疾病發病愈早

台灣研究團隊最新發現，較晚的生育年齡可能影響子代精神健康，尤其高齡爸！國衛院利用全基因體定序家族資料研究，證實有思覺失調症的小孩中，父親生育的年齡通常也較晚。其研究成果已於今年3月發表在國際知名學術期刊「Molecular Psychiatry」上，未來可作為國家公共衛生政策的參考。

國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員王世亨表示，國人愈來愈晚婚、晚生，高齡生育除了對母嬰身體狀況構成威脅，恐怕增加孩子先天疾病等風險。不過，影響小孩罹患先天性疾病的風險也可能與父親的年齡有關，並非全是女性的因素。

研究團隊針對5個多發性思覺失調症的家庭進行全基因體定序，每個家庭包含3個共病手足與健康父母，經由比對父母與子代之序列，辨識出子代身上的新生突變。分析結果發現，父親生育年齡每延後一歲，子代身上平均多帶有1.5個新生突變；子代身上每多帶有一個新生突變，思覺失調症發病年齡平均提早0.16年。

這5個家庭中，其中一名父親在53.3歲生下第一胎，孩子於15歲發病；55.8歲生下第二胎，孩子於12歲發病；58.1歲生下第三胎，孩子亦於12歲發病。這名父親的新生突變數高達100多，代表隨著年齡增加，累積的新生突變數目也愈多，增加子代精神疾病提早發病的風險。

王世亨指出，男性的精子在過了青春期、生育期後，一生中仍不斷進行分裂。他探討父親生育年齡與子代精神病風險的關係，提出「新生突變假說」，年紀愈大的父親精子所累積新生突變數較多，孩子思覺失調症提早發生的風險增加30%，其他70%則是子宮感染、營養供給等其他因素。

王世亨說，這個研究是全世界第一個利用全基因體定序家族資料，量化分析證實父親較晚的生育年齡可能影響子代精神健康，而新生突變在父親生育年齡與子代精神健康的相關，扮演中介變項的角色。他強調，排除基因等遺傳因素，新生突變在父親生育年齡與子代精神健康的相關，扮演中介變項的角色。

國家衛生研究院副院長陳為堅表示，這項研究利用全基因體定序探討父親生育年齡的影響，證實較晚的生育年齡確實可能影響子代精神健康。他強調，基因定序不只可用來分析遺傳風險，更可以看出「沉默的風險」，發現生殖過程中可能會出現誤差，就像是產品製造的不良率。