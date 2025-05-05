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社維法修正案初審 運輸、遊樂票券黃牛最高處3萬元

中央社／ 台北5日電

立法院內政委員會今天初審通過社維法部分條文修正草案，明定非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，罰鍰由現行1萬8000元以下提高到3萬元以下；至於醫療、餐旅食宿等票券黃牛問題，由各主管機關在2個月內研議修法。

立法院內政委員會上午繼續審查社會秩序維護法部分條文修正草案，邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人列席。

無黨籍立委高金素梅及國民黨立委羅廷瑋、王鴻薇、林思銘等人提案，擴大「黃牛票」範圍，非供自用購買運輸、遊樂票券外，還增加醫療、餐旅食宿、各式休閒及商品票券轉售圖利者，並將「意圖轉售盈利者」的未遂階段都納入規範，最高可處3萬元以下罰鍰。

逐條協商時，劉世芳指出，黃牛樣態在文創法、運產條例都已有規範，至於醫療法、餐旅食宿法應分別由衛福部、交通部訂定專法才能認定，避免給警政機關太多行政裁量；另外也建議不要條列出各式票券，避免掛一漏萬。

初審通過條文明定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，由現行1萬8000元以下罰鍰，提高到處3萬元以下罰鍰。

委員會通過附帶決議，社維法是採行政調查與行政罰，規範的多是輕微違規行為，但黃牛涉及以不當方式獲取高額利益，屬對消費者重大利益的侵害。藝文表演票券、運動賽事或活動票券已在文創法、運產條例訂有專款條文，並採刑事罰。

附帶決議指出，基於責有攸歸原則，其他如醫療、餐旅食宿等票券黃牛問題，請各該票券主管機關，就各主管票券的黃牛行為在2個月內研議修法，盼從源頭管理與查辦處罰雙管齊下，以有效抑制黃牛。

另外，台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立委邱若華提案，現今噪音糾紛案件，警方只能依社維法處6000元以下罰鍰，為產生遏阻成效，因此提高罰鍰。初審通過條文明定，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧「不聽禁止」者，由現行6000元以下罰鍰，提高為1萬元以下罰鍰。

國民黨立委魯明哲、顏寬恒提案，近年跟蹤騷擾事件日益增多，但社維法中對於無正當理由的「跟追」行為罰則過低。經協商後，初審通過條文明定，無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，由現行3000元以下罰鍰，提高為處3萬元以下罰鍰。

主管 國民黨 黃牛

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