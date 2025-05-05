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農藥殘留檢測大躍進 5至10小時縮短至10分鐘

中央社／ 台北5日電

農藥檢測是為食安把關的重要關鍵，農業部農業藥物試驗所最近推出新成功研發的檢測方法，透過AI在檢測時程上大躍進，突破人力瓶頸，從原本需5至10小時的時間，縮短到10分鐘。

農藥所今天發布新聞稿，近年來持續投入研發高效率、低人力成本的藥物殘留檢測技術，近期成功推出「藥物殘留檢測自動化演算輔助判讀雲端服務」系統。

農藥所說，這項技術以AI人工智慧與雲端運算為基礎，能自動化分析化學質譜數據，替代以往大量依賴人工作業的波峰判讀流程，為我國農藥殘留公告方法檢測時程與人力瓶頸帶來全新突破。

農藥所以「食品中殘留農藥檢驗方法－多重殘留分析方法」為例，檢驗實驗室通常一次要處理約20件樣品，每件樣品需檢測高達410項農藥殘留。

農藥所說，過去，經層析質譜儀分析取得儀器圖譜與數據後，需由檢驗人員逐一比對標準品與待測樣品的波峰數量、位置，並反覆調整基準線，以取得正確的波峰面積，後續還要計算檢量線、樣品檢出濃度、回收率，最後填寫儀器管制報表，流程不僅繁瑣，還需5至10小時的人工判讀，增加人為失誤的風險。

農藥所指出，透過新推出的「藥物殘留檢測自動化演算輔助判讀雲端服務」系統，能自動比對及分析波峰，並同步完成關鍵數據的計算，只需10分鐘便能產出完整且精準的檢測結果，相較以往大幅節省人力與時間。

另外，這套新系統可進一步連結農藥所自建的農藥殘留容許量（MRL）資料庫，並自動比對各項殘留容許量標準，產出樣品檢出藥劑的評判結果，供檢驗人員參考判斷並作最終判定。

農藥所表示，這項技術目前在實際操作層面已有顯著成效，將持續改良系統演算法與雲端服務架構，因應多樣化且複雜的殘留檢測需求，並積極引進更多AI模型訓練與分析工具，讓系統更聰明、更精準。

農藥所也計劃擴大與中央或地方衛生單位、各檢驗實驗室及民間業者間的技術合作，共同推廣這項自動化解決方案，縮短檢測時間，同時保有穩定且高品質的檢驗結果，完善農產品安全檢測環境、加強食安維護。

人力 成功 農藥殘留

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