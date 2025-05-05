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「U-start創業計畫」補助名單出爐 每組可獲50萬補助款

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台科大「UniCALL DFNDR」團隊，推出「護聲符」AI語音辨識及防護系統，提供語音真偽性即時偵測、判斷及防護，確保聲音不會被不法份子竄改利用。圖／青年署提供
台科大「UniCALL DFNDR」團隊，推出「護聲符」AI語音辨識及防護系統，提供語音真偽性即時偵測、判斷及防護，確保聲音不會被不法份子竄改利用。圖／青年署提供

教育部青年發展署「U-start創新創業計畫」開辦16年，已扶植1413組青年團隊成功創業，並促成995家新創公司成立。青年署指出，今年共77組團隊入選，有開發能快速封箱的「再濕箱」、提供語音真偽性即時偵測的「護聲符」App，也有協助國高中生管理時間的筆記本、線上課程，每組可獲得50萬元補助款。

青年署表示，今年「U-start創新創業計畫」第一階段報名逾250組，今日補助名單揭曉，共36校77組青創團隊入選，種類包含製造技術、創新服務、文創教育以及社會企業。各入選團隊可獲得50萬補助款，包括35萬元創業基本開辦費、15萬元學校育成創業輔導費。計畫本身還有創業門診、U-start Club等協助機制，並結合學校育成輔導資源，團隊可獲得為期6個月的專業輔導。

青年署表示，今年的創業團隊，以改善生活品質為出發點，結合技術創新與人本設計精神，提出兼具市場潛力與社會價值的創新方案。來自聯合大學、製造技術類的「再濕箱」團隊，以郵票背膠作為技術靈感開發「再濕膠技術」，透過此技術消費者僅需在箱子黏著區簡單塗水，即可快速完成封箱，實現包裝與封箱一體化。

台灣科技大學創新服務類的「UniCALL DFNDR」團隊，則以AI語音辨識及防護系統提出「護聲符」App，提供語音真偽性即時偵測、判斷及防護，以3道防線偵測AI詐騙機率並確保聲音不會被不法份子竄改利用，為數位社會建立安全、可靠、可信任的「護聲符」。

陽明交通大學文創教育類的「時間管理規劃本」團隊，推出「國高中生時間管理系統」筆記本結合線上課程，提供時間管理能力培養方案，透過結合紙本與數位資源，幫助採用新課綱的國高中提升學生的時間管理效率，找到學業與生活的平衡。

青年署表示，第一階段獲補助的團隊完成公司或行號設立後，可接續參加第二階段的績優團隊選拔，進一步爭取百萬元創業獎金。歡迎對創業有興趣的青年踴躍參與，並追蹤官方臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/USTARTFans/）以掌握最新動態。

創業 團隊 青年

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