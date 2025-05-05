民團控高鐵延伸宜蘭案7大疏失 前交長賀陳旦：斬斷台鐵生命線

交通部3月5日召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，但民眾不滿北宜直鐵變高鐵，卻沒提出完整可行性評估，經費還暴增2300億元，此外，宜蘭受影響程度遠大於雙北，卻在未通知受影響居民的情況下召開公聽會，民團及當地居民今天到環境部門口前抗議，要求本案退回環評，重新做好可行性研究及民眾溝通。

民團及專家學者今在環境部前召開記者會，直指北宜高鐵7大缺失，包含可行性研究僅17頁，缺乏完整評估，違反前瞻條例；4個月時間研究，10年直鐵方案變高鐵；缺乏客觀系統技術評估；高鐵僅比台鐵快5分鐘，經費卻暴增2300億；整體效益近8成來自私人利益；程序粗糙，忽視在地民意；沿線區域聚落經濟發展效益，未納入評估方案。

交通部前部長賀陳旦指出，高鐵延伸宜蘭案最大的問題，就是沒有按照政府當初規畫及審議程序，因此現在做出來的環評內容粗糙，省略很多細節，這個不完全、不正當且沒有討論基礎的程序及環評案，應即刻停止並加強溝通。

賀陳旦批評，先前交通部3月雖在宜蘭大學召開公聽會，「但我不客氣的講，就是玩弄人民的手段」，高鐵延伸宜蘭這條鐵路路線，對於宜蘭的影響人數及範圍遠大於雙北，但交通部卻僅辦一場公聽會，根本只想趕快走完程序；強調前期規畫沒按照相關單位要求的內容收集，後期與民眾又沒合理溝通，因此要求本案退回環評。

至於是北宜直鐵或高鐵較好？賀陳旦說，北宜直鐵換高鐵「根本就是斬斷台鐵生命線及發展」，直鐵可實務性的解決問題，因北宜直鐵沒有進入環評，不能說沒有問題，但高鐵變動情形遠大於直鐵對於環境的衝擊，因此直鐵較適合解決宜蘭的交通問題；高鐵雖有技術優勢，但後續仍有轉車的問題，整體服務速度不會比台鐵快。

守護宜蘭工作坊代表李玉菁指出，高鐵延伸宜蘭是住大交通建設，但前期沒有按照規畫走，高鐵變成直鐵的替代方案橫空出事，軌道路線不同，影響地方及居民也不同，但辦公聽會卻沒通知當地民眾參與，這是損害土地正義、居民健康、居住品質、民眾利益。

李玉菁說，會希望召開公聽會的目的，是希望民眾與中央有對等的溝通對話空間，如果是以說明會的方式舉辦，等於政策已經底定，沒有對話溝通調整的可能，如果不以公聽會舉辦，也希望是以公證會方式，盼政府聽到民眾心聲，並納入居民意見及作改善。