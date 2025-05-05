北宜高鐵估年增高鐵票收25億元 鐵道局：無替代方案

高鐵東延到宜蘭歷經多年討論，環境部今天審查「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。開發單位交通部台鐵局表示，有北宜高鐵後，高鐵每年票收增加25.1億元，也強調本案在路線、技術、開發方式等均無其他替代方案。

本案目的事業主管機關為交通部，開發單位為交通部鐵道 局，計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長60.6公里，計畫核定後11年通車，其中施工期約8年2個月。

今早民進黨宜蘭縣黨部帶著眾多鄉親在環境部後棟召開「宜蘭人為高鐵延伸東部讚聲記者會」，表達地方民眾對高鐵延伸東部、實現交通建設公平的強烈期盼，並高喊「建設要公平，宜蘭要高鐵」的口號。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，每逢周末假日連假，國5塞車相當嚴重，也剝奪了宜蘭人行的權利，北宜高鐵是宜蘭人的盼望，重大建設也需要地方和中央共同努力，希望本案能夠順利通過。

現場登記發言民眾表示，高鐵是東部的生存與希望，高鐵拉近東西部距離，讓民眾有新的生活選項，高鐵也是更安全的交通選項，也能在天災下成為物資運輸的交通備援。

另有鄉民代表指出，北宜高鐵是宜蘭230年來最重要的交通建設，從過去到現在，宜蘭聯外交通都是得來不易，但西部交通發展卻是突飛猛進，高鐵能從台北直達高雄甚至是屏東，這樣的差距是東部長年被忽略的結果，更是歧視和霸凌，東部需要公平發展的機會。

鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭計畫不開發在納入「對北北基宜運輸系統及臺台鐵供需量影響」、「與北宜直鐵關聯性，包含經濟效益、財務評估比較與營運收支之衝擊分析」、「台鐵樹林－七堵間軌道容量不足評估資料」及「蒐集台鐵最新營運資料分析東部幹線供需情形」等分析下，無論在路線、技術、開發方式、環保措施等均無其他替代方案。

針對財務評估部分，台鐵局指出，北宜高鐵乘坐人數及票收均高於北宜直鐵，營運益本比佳，營運收益高，有北宜高鐵後，北宜屏柵線軌道運具旅次量上升（台鐵旅次量下降、高鐵旅次量上升），高鐵每年票收增加25.1億元，北宜高鐵方能創造軌道運輸市場的票收與運量最大化。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰則表示，本開發案經過9個鄉鎮市區，但公聽會的辦理卻嚴重不足，交通部代表甚至沒有好好回答公聽會現場針對土地徵收、農業影等的問題，只說會處理、會補償，交通部應該重新辦理公聽會，而非刻意隱瞞訊息。