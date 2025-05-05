快訊

「你有何資格利用剴剴？」 呂秋遠私生子生母連4問：讓真相攤陽光下

旅台美男為自拍爬羅馬競技場欄柵遭刺穿脊椎 慘狀懸掛如死屍

NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

聽新聞
0:00 / 0:00

「任何會讓我想起他的東西，我都沒留下」—柯佳嬿的真實告白：《夢游記》10個人生感悟金句

聯合報／ 文字整理／Orion
柯佳嬿繼《再見少女》之後，日前再度推出個人首本長篇小說《夢游記》。圖／重版文化提供
柯佳嬿繼《再見少女》之後，日前再度推出個人首本長篇小說《夢游記》。圖／重版文化提供

氣質戲劇女神柯佳嬿繼《再見少女》之後，日前再度推出個人首本長篇小說《夢游記》，融合了她生活人事物體驗，還有充滿迷幻奇遇的夢境，被喻為柯佳嬿從影以來最真實、最大膽的文學告白，引起書迷與粉絲的熱烈討論，不但充滿她一路走來的人生感悟，更是獻給所有讀者的禮物，現在就透過《夢游記》的人生感悟金句，一起進入柯佳嬿奇幻又充滿情感的世界。

柯佳嬿《夢游記》—10個人生感悟精選金句

●遺忘不見得全然是壞事，正因為不記得那些悲傷的遭遇，因此沒有機會感到悲傷。

圖／重版文化提供
圖／重版文化提供

●人生有些時刻太美，美到我希望時間能永遠停止在那裡，而能留住的東西太少，失去的總是太多。

圖／重版文化提供
圖／重版文化提供

●所有的問題總有解決辦法，總會找到答案，可能只是現在還沒有想到，不代表未來困難不會迎刃而解。

圖／重版文化提供
圖／重版文化提供

●時間還沒有到，就不會知道答案，時間會在我們該知道的時候把答案帶來。

圖／重版文化提供
圖／重版文化提供

●人們總追求永恆，往類似永恆的事物靠近，但其實永恆是一瞬的，只存在每個瞬間。

圖／重版文化提供
圖／重版文化提供

●會感到傷心，跟能夠愛人一樣要感到慶幸，有一個人能帶給我們這樣的感受和心情，其實是珍貴的。

圖／重版文化提供
圖／重版文化提供

●只要有一件讓我感到快樂的事情，就足夠支撐整我的整個人生。不管是身體或心裡受了傷，只要活著就可以慢慢復原。

圖／重版文化提供
圖／重版文化提供

●悲傷從來沒有答案，最難的一直都是放下。黑暗的盡頭總是有光，只要一直走就能找到出口。

圖／重版文化提供
圖／重版文化提供

●太相似的兩個人就像兩個相同的磁極，當中存在著某種類似離心力的宿命，無論怎麼追趕，永遠無法靠近彼此。

圖／重版文化提供
圖／重版文化提供

●任何會讓我想起他的東西我都沒留下。如果物品有記憶，曾經被深愛眷戀過，相信他們也得以安息。

圖／重版文化提供
圖／重版文化提供

【摘自柯佳嬿《夢游記》、圖文由重版文化提供】

書名：《夢游記》作者：柯佳嬿、出版：重版文化提供
書名：《夢游記》作者：柯佳嬿、出版：重版文化提供

人生 悲傷 金句

延伸閱讀

柯佳嬿認「拍戲耗能量」 邁入40歲：年紀有點嚇到我

產後狀態超絕！曾之喬「惡魔視角深溝藏不住」美照連發吸萬人按讚

能否與楊謹華、柯佳嬿同爭金鐘　安心亞吐3字

柯佳嬿宣布迎接「人生新階段」！曝工作量減少背後原因

相關新聞

1周2鋒面暴雨來襲 吳德榮：北台慎防瞬間強降雨

今天各地多雲時晴，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天白天偏熱，南部...

民團控高鐵延伸宜蘭案7大疏失 前交長賀陳旦：斬斷台鐵生命線

交通部3月5日召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，但民眾不滿北宜直鐵變高鐵，卻沒提出完整可行性評估，經費還暴增2300億元，...

洗手錯誤小心細菌更多！ 醫師：這個比酒精更有效

洗手有正確步驟與最佳時間，你洗對了嗎？響應世界衛生組織訂定每年5月5日為「世界手部衛生日」（World Hand Hyg...

野生獼猴衝向遊客 壽山動物園還原真相：他挑釁在先

高雄1名男子昨天與孫女在壽山動物園的親水廣場附近遇到獼猴，男子竟朝獼猴丟擲不明物品，猴子被激怒後，突然加速接近，嚇得男子...

花蓮玉里西瓜月中上市 受低溫、西部瓜少影響價格漲2成

隨著夏天的腳步接近，全年種植面積達1619公頃的花蓮大西瓜將陸續上市，由南往北玉里、鳳林、壽豐產區開賣，玉里西瓜預計本月...

老來得子注意 國衛院：男性愈晚生 子代精神疾病發病愈早

台灣研究團隊最新發現，較晚的生育年齡可能影響子代精神健康，尤其高齡爸！國衛院利用全基因體定序家族資料研究，證實有思覺失調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。