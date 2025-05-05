「任何會讓我想起他的東西，我都沒留下」—柯佳嬿的真實告白：《夢游記》10個人生感悟金句

氣質戲劇女神柯佳嬿繼《再見少女》之後，日前再度推出個人首本長篇小說《夢游記》，融合了她生活人事物體驗，還有充滿迷幻奇遇的夢境，被喻為柯佳嬿從影以來最真實、最大膽的文學告白，引起書迷與粉絲的熱烈討論，不但充滿她一路走來的人生感悟，更是獻給所有讀者的禮物，現在就透過《夢游記》的人生感悟金句，一起進入柯佳嬿奇幻又充滿情感的世界。

柯佳嬿《夢游記》—10個人生感悟精選金句

●遺忘不見得全然是壞事，正因為不記得那些悲傷的遭遇，因此沒有機會感到悲傷。

圖／重版文化提供

●人生有些時刻太美，美到我希望時間能永遠停止在那裡，而能留住的東西太少，失去的總是太多。

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●所有的問題總有解決辦法，總會找到答案，可能只是現在還沒有想到，不代表未來困難不會迎刃而解。

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●時間還沒有到，就不會知道答案，時間會在我們該知道的時候把答案帶來。

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●人們總追求永恆，往類似永恆的事物靠近，但其實永恆是一瞬的，只存在每個瞬間。

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●會感到傷心，跟能夠愛人一樣要感到慶幸，有一個人能帶給我們這樣的感受和心情，其實是珍貴的。

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●只要有一件讓我感到快樂的事情，就足夠支撐整我的整個人生。不管是身體或心裡受了傷，只要活著就可以慢慢復原。

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●悲傷從來沒有答案，最難的一直都是放下。黑暗的盡頭總是有光，只要一直走就能找到出口。

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●太相似的兩個人就像兩個相同的磁極，當中存在著某種類似離心力的宿命，無論怎麼追趕，永遠無法靠近彼此。

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●任何會讓我想起他的東西我都沒留下。如果物品有記憶，曾經被深愛眷戀過，相信他們也得以安息。

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【摘自柯佳嬿《夢游記》、圖文由重版文化提供】