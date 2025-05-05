影／高鐵延伸宜蘭 賀陳旦批程序不正義環評應退件

環境部上午舉行「高鐵延伸宜蘭環評專案小組初審會議」，民間團體「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等，前往環境部舉行「北宜高鐵七大缺失 要求重啟評估」記者會。公民團體質疑「高鐵延伸宜蘭」計畫存在七項重大缺失，不僅未依法完成可行性研究即急促進入環評初審程序，且評估邏輯扭曲、排除在地居民參與，嚴重侵害公共利益與程序正義，監察院應即介入調查。

交通部前部長賀陳旦表示，高鐵延伸宜蘭並不是複雜的案子，但程序被嚴重的疏忽、扭曲，造成「程序粗糙，造成忽視民意」。賀陳旦指高鐵延伸宜蘭可行性從來就不清楚，只有在108年趕辦進環評17頁的可行性研究，在111年通過交通部的會議，未送去國發會做完整的程序。