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影／高鐵延伸宜蘭 賀陳旦批程序不正義環評應退件

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
環境部上午舉行「高鐵延伸宜蘭環評專案小組初審會議」，民間團體「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等，前往環境部舉行「北宜高鐵七大缺失 要求重啟評估」記者會，要求退回環評。記者黃義書／攝影
環境部上午舉行「高鐵延伸宜蘭環評專案小組初審會議」，民間團體「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等，前往環境部舉行「北宜高鐵七大缺失 要求重啟評估」記者會，要求退回環評。記者黃義書／攝影

環境部上午舉行「高鐵延伸宜蘭環評專案小組初審會議」，民間團體「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等，前往環境部舉行「北宜高鐵七大缺失 要求重啟評估」記者會。公民團體質疑「高鐵延伸宜蘭」計畫存在七項重大缺失，不僅未依法完成可行性研究即急促進入環評初審程序，且評估邏輯扭曲、排除在地居民參與，嚴重侵害公共利益與程序正義，監察院應即介入調查。

交通部前部長賀陳旦表示，高鐵延伸宜蘭並不是複雜的案子，但程序被嚴重的疏忽、扭曲，造成「程序粗糙，造成忽視民意」。賀陳旦指高鐵延伸宜蘭可行性從來就不清楚，只有在108年趕辦進環評17頁的可行性研究，在111年通過交通部的會議，未送去國發會做完整的程序。

賀陳旦表示，去年成立台鐵公司才滿一年，就把台鐵的生命線斬斷。整個決策過程不重視在地民意、又忽略台鐵公司在國家體系所扮演長期穩定的角色，可見程序非常混亂，強調一個不正當、不正義程序，不重視國家體制程序，不應該進行環評，應退件。同時民進黨宜蘭縣黨部與在地民意機關、民代率同民眾也前往環境部舉辦「建設要公平，宜蘭要高鐵」宜蘭人為高鐵延伸東部讚聲記者會，表達民眾對高鐵延伸東部、實現交通建設公平的強烈期盼。

交通部前部長賀陳旦與民間團體「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等，上午前往環境部舉行「北宜高鐵七大缺失 要求重啟評估」記者會，賀陳旦表示，高鐵延伸宜蘭程序被嚴重的疏忽、扭曲，造成「程序粗糙，造成忽視民意」。記者黃義書／攝影
交通部前部長賀陳旦與民間團體「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等，上午前往環境部舉行「北宜高鐵七大缺失 要求重啟評估」記者會，賀陳旦表示，高鐵延伸宜蘭程序被嚴重的疏忽、扭曲，造成「程序粗糙，造成忽視民意」。記者黃義書／攝影
環境部上午舉行「高鐵延伸宜蘭環評專案小組初審會議」，民進黨宜蘭縣黨部與在地民意機關、民代率同民眾也前往環境部舉辦「建設要公平，宜蘭要高鐵」宜蘭人為高鐵延伸東部讚聲記者會，表達民眾對高鐵延伸東部、實現交通建設公平的強烈期盼。記者黃義書／攝影
環境部上午舉行「高鐵延伸宜蘭環評專案小組初審會議」，民進黨宜蘭縣黨部與在地民意機關、民代率同民眾也前往環境部舉辦「建設要公平，宜蘭要高鐵」宜蘭人為高鐵延伸東部讚聲記者會，表達民眾對高鐵延伸東部、實現交通建設公平的強烈期盼。記者黃義書／攝影
宜蘭鄉親上午前往環境部舉辦「建設要公平，宜蘭要高鐵」宜蘭人為高鐵延伸東部讚聲記者會，表達民眾對高鐵延伸東部、實現交通建設公平的強烈期盼。記者黃義書／攝影
宜蘭鄉親上午前往環境部舉辦「建設要公平，宜蘭要高鐵」宜蘭人為高鐵延伸東部讚聲記者會，表達民眾對高鐵延伸東部、實現交通建設公平的強烈期盼。記者黃義書／攝影

台鐵 環評 高鐵延伸宜蘭

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