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影／感恩醫事人員辛勞 麗寶樂園推出醫事人員優惠門票3.8折

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
歡慶「天空之夢摩天輪」8周年，雙人票優惠300元，平假日都適用。圖／麗寶樂園提供
歡慶「天空之夢摩天輪」8周年，雙人票優惠300元，平假日都適用。圖／麗寶樂園提供

麗寶樂園渡假區5月推出「醫事人員感恩月」活動，醫事人員及醫學、護理相關科系學生，出示相關證明文件即享38折優惠購票入園；天空之夢摩天輪8歲生日，推出雙人票300元限定優惠，無論平假日都適用。

即日起播放摩天輪8周年慶燈光秀，以「天空之夢8th HAPPY BIRTHDAY」的文字搭配氣球飛舞動畫，一起為這座中部知名地標慶生。

麗寶樂園即日起至5月31日推出「醫事人員感恩月」，凡醫事人員及醫學、護理相關科系學生，憑在職證明或學生證及身分證正本，雙園擇一樂園門票只要500元，原價1300元，最多可帶2位親友，享每人799元優惠價，天空之夢摩天輪，本人享150元優惠價，同行親友也可享每人250元優惠，最多2人。

天空之夢為全台最大摩天輪，透過節慶、賽事、公益燈光秀動畫點亮夜空，是中部象徵性地標，天空之夢摩天輪打造至今將邁入第8年，為了歡慶8周年生日，6月1日前，兩人同行搭乘一般車廂只要300元，原價700元。

生日 科系 醫學

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