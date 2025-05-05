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高鐵延伸宜蘭 鐵道局：獲得當地近八成支持

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
鐵道局統計，高鐵延伸宜蘭開發案得到當地79.6%支持，原因主要為交通更加便利；不支持的主因則是不需要此建設、破壞生態等。。圖／取自環境部環評書件系統
鐵道局統計，高鐵延伸宜蘭開發案得到當地79.6%支持，原因主要為交通更加便利；不支持的主因則是不需要此建設、破壞生態等。。圖／取自環境部環評書件系統

高鐵東延到宜蘭歷經多年討論，環境部今天審查「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。根據開發單位交通部鐵道局統計，此開發案得到當地79.6%支持，原因主要為交通更加便利；不支持的主因則是不需要此建設、破壞生態等。

根據高鐵延伸宜蘭計畫環評報告書指出，本案起點銜接既有南港站地下月台，沿線經南港、汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站，往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里。

民意調查部分，鐵道局表示，本計畫沿線所經行政區進行面對面訪問，有效問卷800份，當地居民約79.6%非常支持或支持本計畫，原因主要為交通更加便利、提升宜蘭地區旅運服務等。居民關切事項包括施工環境監測、噪音及空氣品質維護；營運完工通車後之站區周邊轉乘及臨停設施等。

民眾不支持原因包含不需要此項建設、景觀生態破壞、破壞當地居民生活品質、噪音正棟增加等。

居民權益影響部分，鐵道局指出，路線已盡量避開既有建築物及發展密集地區，採拆遷及用地影響最小的方案，路線工程範圍內的土地權屬以私有土地為主，約佔60.3%，公有土地約占38.2%，公私共有約佔1.5%。

依據「土地徵收條例」，私有地可由協議價購、徵收及區段徵收方式取得，未來土地以市價協議；地上物拆遷補償，依建築改良物之重建價格現場查估辦理拆遷補償，並將研議援引交通部屬機關較優方案加發建物拆遷獎勵金。

鐵道局承諾，用地程序過程中，將召開協議會充份瞭解民眾需求並進行妥善溝通，保障民眾權益。

建築 鐵道 高鐵延伸宜蘭

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