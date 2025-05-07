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熟食應加速降溫冷藏！常溫放2小時小心食物中毒 一類料理加熱也難殺菌

聯合新聞網／ 綜合報導
煮熟的湯品應避免長時間置於常溫中，易孳生細菌。情境示意圖。圖／ingimage
煮熟的湯品應避免長時間置於常溫中，易孳生細菌。情境示意圖。圖／ingimage

隨著梅雨季即將來臨，細菌性食物中毒案例也可能逐漸攀升。根據日媒「Hint-Pot」報導，營養師和漢步實警告，若將煮熟的菜餚長時間放於常溫環境下，恐成為食物中毒的溫床。即使已加熱過的食物，也可能因細菌繁殖而引發健康危機，尤其在氣溫超過20度的室內，放置2至3小時即足以讓病原菌大量滋生。

報導指出，最常見的問題料理之一，是像咖哩或燉菜這類煮製時間長、再頻繁加熱食用的食品。這些食物若一整晚留在鍋內，可能因缺氧環境滋生「梭狀芽孢桿菌」（Clostridium perfringens），即使再次加熱也難以完全殺死其產生的耐熱孢子。除了燉煮類，炒飯、炒麵等澱粉類食物也需留意「仙人掌桿菌」（Bacillus cereus）的風險；此菌常見於穀類，即使經高溫炒製亦不易完全清除。

值得注意的是，像炒菜類這樣看似「健康」的餐點，若屬水分較多的蔬菜（如豆芽、白菜），長時間放置也會因水分釋出而導致細菌滋生。而味噌湯、豬肉湯、中式湯品等「湯湯水水」料理更是高風險區，一旦製作後置於爐上「備用」一整天，就可能有變質的危險。

專家建議，所有無法即時食用的熟食應儘快降溫，最好在兩小時內進入冷藏。可將料理分裝入淺平容器，有助於快速降溫，降低細菌繁殖速度。再次加熱時則應充分翻拌、均勻加熱，避免加熱不完全造成潛在危害。湯品與燉菜類食品更建議用瓦斯爐加熱至沸騰，較能確保殺菌效果。

梅雨 營養師 食物中毒

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