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台鐵大改點 6月26日起調整386列次

中央社／ 台北5日電

台鐵公司今天宣布，6月26日起進行年度改點，共調整386列次，調整5分鐘以上班次合計188列次，其中西線逢週六七堵-彰化間將增開2列次自強號，至於東線樹林-台東間增開2列次自強號。

台鐵發布新聞稿表示，配合北迴線小清水溪橋（和仁-崇德間）改建工程及中部地區通勤站月台延長工程完工，為提升整體運能及服務品質，自6月26日起進行時刻調整。

台鐵表示，提升西線（台北-台中）直達車運能，逢週六七堵-彰化間，增開2列次自強號。

同時，將增開東線（台北-台東）自強號班次，配合小清水溪橋改建工程完工，縮短台北-花蓮間行駛時間，樹林-台東間增開2列次自強號。

台鐵指出，為提升北部地區區間車運能，基隆-新竹間22列次區間車原8輛車，改以10輛車行駛，中壢-七堵間上午尖峰時段增開1列次EMU900型區間車；調整後北部地區區間車運能提升4.4%，上午尖峰時段北部地區運能提升10.3%。

為提升中部地區區間車運能，台鐵表示，配合台中高架通勤車站及大村、永靖、石龜、嘉北月台延長工程完工，調整中部地區區間車18列次區間車，原8輛車改以10輛車行駛，逢週六、日及例假日七堵-彰化間2列次區間快車延長行駛至新左營，調整後中部地區區間車運能提升5.8%。

台鐵表示，年度改點共調整386列次，調整5分鐘以上班次合計188列次，相關列車車次、時刻，自5月9日起請參閱台鐵公司網站（網址：http://www.railway.gov.tw）及各車站公告，改點後列次自5月23日起開放團體訂票，自5月29日起開放一般旅客訂票。

台鐵 彰化 自強號

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