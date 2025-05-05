5月5日世界肺高壓日 屏基宣布成立照護團隊  

每年5月5日是「世界肺高壓日（World Pulmonary Hypertension Day）」，屏東基督教醫院今（5）日宣布成立「肺高壓照護團隊」，為南台灣肺高壓患者提供早期診斷與全方位照護。

屏基院長吳榮州說，世界肺高壓日由來是30多年前發生毒菜籽油造成西班牙一名孩子死於肺高壓，2012年在西班牙馬德里舉行一場肺高壓學術會議，會中決議訂5月5日為世界肺高壓日。

吳榮州說，屏基為響應重要日子，正式成立「肺高壓照護團隊」，整合心臟內科、胸腔內科、復健科、放射診斷科、藥劑科、營養科及物理治療師，共同打造多專業、跨領域肺高壓全人照護模式，推動早期診斷與全面照護，為南台灣患者帶來更完整、即時的醫療服務。

屏基副院長暨中華民國肺動脈高血壓關心協會理事長黃偉春表示，「肺高壓」是指血液流經肺部血管時，肺動脈壓力異常升高的情況，其中若因肺動脈血管阻力增加，導致心臟右心室負荷過重，被稱為「肺動脈高壓」（Pulmonary Arterial Hypertension，PAH）。這類疾病初期症狀並不明顯，且容易與其他呼吸或心血管疾病混淆，經常被延誤診斷。

黃偉春指出，肺動脈高壓五大典型症狀可以透過「喘、咳、血、腫、暈」口訣記憶，喘：活動時感覺呼吸困難、咳：持續性咳嗽、血：咳出帶血痰液、腫：雙腿或腳踝浮腫、暈：容易頭暈或突然昏厥。

黃偉春提醒，早期肺高壓患者常常沒有特異性症狀，或僅有輕微不適，容易被忽視，一旦病情進展至中重度階段，即使日常輕微活動也可能導致呼吸困難、昏厥、脈搏急促、咳血，甚至出現唇色發紫。最嚴重時，肺高壓可能引發右心衰竭，造成生命危險。早期發現、早期診斷、及時治療是延緩病程、提升生活品質關鍵。

屏基心臟內科主任張雲德說，肺高壓照護團隊成立，秉持著「以病人為中心」，從篩檢、診斷、藥物治療、心肺復健到營養與心理支持全方位照護服務。跨科整合，加速診斷流程，依據患者病況打造個人化治療計畫，從多方面提升治療效果，讓患者獲更好預後。

屏基復健科主任王重元表示，近年來，肺動脈高壓治療已有長足進展，藥物選擇多樣化，及早診斷、適時介入治療，可有效延緩病情惡化、改善心肺功能，大幅提升患者生活品質及存活率。配合心肺復健與生活方式調整，也能有效輔助藥物治療的成效。