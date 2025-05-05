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炒青江菜前「用切的」口感變高級 老饕大讚：像鼎泰豐等級！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻分享可以瞬間讓青江菜口感變高級的料理方式。示意圖／ingimage
一名人妻分享可以瞬間讓青江菜口感變高級的料理方式。示意圖／ingimage

青江菜常出現在家常料理中，不過該如何煮才好吃？一名人妻分享一方法可以瞬間讓青江菜口感變高級，甚至連先生都看不出來是什麼菜，貼文吸引不少烹飪愛好者討論，大讚「感覺是鼎泰豐炒菜了！」

這名人妻在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，提到聽說將青江菜「切絲」炒很好吃，於是自己試做，首先將青江菜剝開菜葉洗淨，梗、葉切絲，接著熱鍋下ㄧ點油，青江菜梗絲先下，再放蒜末ㄧ起炒香，隨後菜葉絲、辣椒絲入鍋，快速炒熟，最後再加點鹽調味。成品完成後，原PO驚喜表示「葉菜類中我會買青江菜時，只有在煮牛肉麵時配菜，看來以後可以常買」，她也提醒「千萬不要炒太久太熟，趁熱吃真的很好吃」，原PO還請老公猜是什麼菜，沒想到對方竟回答是小黃瓜，令她哭笑不得。

貼文一出，網友紛紛留言「炒起來的色澤好美喔！好功夫」、「這讓我想起中華一番，裡頭的炒青江菜也是切絲！」、「好特別的吃法」、「這刀功真好，也真有耐心」、「看起來超美味，下次來試試」。也有不少內行的補充「我是看阿慶師分享的，滿脆口的」、「我是看阿慶師做的，可以加金針菇口感會稍微滑滑的更好喔！」、「我媽媽就是這樣炒來吃的，特別是從舅舅的田裡面，剛採回來，馬上炒來吃特別脆甜」、「這樣炒真的很好吃！我家也是切成絲」。

料理 鼎泰豐

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