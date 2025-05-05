1周2鋒面暴雨來襲 吳德榮：北台慎防瞬間強降雨

今天各地多雲時晴，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天白天偏熱，南部、東南部有36度以上高溫，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。今天北部20至33度、中部22至34度、南部22至36度、東部19至36度。

吳德榮指出，周二、周三（6、7日）「梅雨季」首波鋒面通過，轉有局部陣雨或雷雨，氣溫稍降，中部以北需慎防劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間強降雨等情況發生。

周四、周五（8、9日）鋒面逐漸北移，各地轉多雲時啨，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率；周六、周日（10、11日）另一鋒面再南下，轉有陣雨或雷雨，氣溫降、北台轉涼，慎防劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。