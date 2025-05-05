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1周2鋒面暴雨來襲 吳德榮：北台慎防瞬間強降雨

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1周2鋒面暴雨來襲 吳德榮：北台慎防瞬間強降雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天各地多雲時晴，周二、周六鋒面來襲，中部以北慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。聯合報系資料照
今天各地多雲時晴，周二、周六鋒面來襲，中部以北慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。聯合報系資料照

今天各地多雲時晴，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天白天偏熱，南部、東南部有36度以上高溫，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。今天北部20至33度、中部22至34度、南部22至36度、東部19至36度。

吳德榮指出，周二、周三（6、7日）「梅雨季」首波鋒面通過，轉有局部陣雨或雷雨，氣溫稍降，中部以北需慎防劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間強降雨等情況發生。

周四、周五（8、9日）鋒面逐漸北移，各地轉多雲時啨，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率；周六、周日（10、11日）另一鋒面再南下，轉有陣雨或雷雨，氣溫降、北台轉涼，慎防劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨。

吳德榮說，下周一至下周三（12至14日）鋒面已移動到巴士海峽，各地轉多雲時啨，白天偏熱；南台灣水氣多，午後偶有局部短暫降雨的機率。但各國歐、美、日、加模式期末模擬，不盡相同、不確定性大，需持續觀察。

周三8時起受鋒面影響，有局部陣雨或雷雨，中部以北雨勢大（左圖）；周六20時另一鋒面移入，天氣再轉、有明顯雨勢（右圖）。圖／取自「洩天機教室」專欄
周三8時起受鋒面影響，有局部陣雨或雷雨，中部以北雨勢大（左圖）；周六20時另一鋒面移入，天氣再轉、有明顯雨勢（右圖）。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 鋒面 雷雨

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